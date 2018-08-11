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11 Ağustos 2018 01:13

Yanan gecekonduda mahsur kalan köpekler son anda kurtarıldı

Ankara’da bir gecekonduda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yanan gecekonduda mahsur kalan köpekler son anda kurtarıldı

11 Ağustos 2018 01:13

Alevlerin arasında mahsur kalan 3 cins köpek son anda kurtarıldı.


Olay, gece yarısı Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayvalı Mahallesi Estergon Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında evde bulunan Hasan S. alevleri son anda fark ederek kendini can havliyle sokağa atarken, evde beslediği 3 cins köpek alevlerin arasında mahsur kaldı.


Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yoğun dumanı gören mahalleli de sokağa döküldü. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 112 acil servis ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi. Yangını söndürmek için hemen işe koyulan itfaiye erleri, bir yandan da mahsur kalan hayvanları kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin müdahalesi sırasında binanın çatısında zaman zaman çökmeler meydana geldi. İtfaiye erlerinin ve vatandaşların çabası sonucu köpeklerin 3’ü de sağ olarak kurtarıldı.


Sokak üzerinde meraklı gözlerle yangını seyreden vatandaşlar, polis ekipleri ve bekçiler tarafından yangın mahallinden uzak durmaları konusunda uyarıldı. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol atına alınırken, komple yanan ev kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.




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