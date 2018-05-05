Yangın ve boğulma tehlikesine karşı dikkat

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, söndürülmeden yere atılan kibrit ve sigaraların yangına davetiye çıkardığı ifade edildi.

Mangalı mutlaka söndürün

Pikniğe giden vatandaşların yaktıkları mangalın ardından mangal közünü söndürmeleri ve toprağa gömmeleri gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, yangın riskinin büyük ölçüde bu sayede azaltıldığına dikkat çekildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye DaireBaşkanı Celil Sipahi, sıcak havaların da etkisini hatırlatarak, vatandaşlar kadar piknik alanı işleten kişilerin de yangın tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyerek, gerekli tedbirlerin alınması konusunda şu uyarılarda bulundu:

“Piknik için ormanlık ve yeşil alanları tercih edenler, yaktıkları ateşin söndüğünden emin olmadan alandan ayrılmasınlar. Ayrıca piknik alanında insanları bekleyen gizli bir tehlike var. O da cam ve şişe kırıklarının ortalıkta bırakılmamasıdır. Bunlar, güneşin etkisiyle mercek işlevi görerek, otların tutuşmasına yol açabilir.’’

Kibrit ve sigara izmaritlerine dikkat

Söndürülmeden yere atılan sigara izmaritleri ve kibritlerin yangına davetiye çıkardığını belirten Sipahi, “Arabada giderken, yolda yürürken, çöp kutularına veya herhangi bir yere söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve kibritler yangın kaynağıdır” dedi.

İtfaiye Daire Başkanı Sipahi, ekili alanlar, ormanlar ve fidanlıklar civarında yaşayan vatandaşların da yangınlara karşı dikkatli olmasını, bu bölgelerde sönmemiş kibrit veya sigara izmariti atılmasıyla çıkan yangın miktarının çok fazla olduğuna dikkat çekti.

Baraj, göl, gölet ve akarsularda boğulma riski var

Yaz mevsimi öncesi hava sıcaklıklarının zaman zaman yaz değerlerine yaklaştığını ifade eden Sipahi, vatandaşları mesire alanlarındaki baraj, göl, gölet, akarsu ve su birikintilerine kesinlikle girmemeleri için uyardı.

Özellikle çocukların göl, gölet ve ırmak gibi mesire alanlarında serinlemek amacıyla suya girmelerinin, ciddi boğulma riski taşıdığına dikkat çeken Sipahi, anne-babalardan çocuklarına göz-kulak olmalarını da istedi ve şu bilgileri verdi:

“Başkent’te bulunan tüm baraj, göl, gölet ve kent sınırından geçen Kızılırmak ve Sakarya nehri dahil olmak üzere tüm akarsular; yüzmek veya serinlemek amacıyla girilmeye uygun değil. Söz konusu sular, profesyonel yüzücüler için bile tehlikeli.”