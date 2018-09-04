Ekipler, Ankara’da cepçilik yapan bir kişiyle zarfçılık yöntemiyle yankesicilik yapan 2 kişiyi, güvenlik kameralarından tespit ederek düzenledikleri operasyonla yakaladı. Yakalanan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 şahsın, zarfçılık yöntemiyle 3 farklı vatandaşı mağdur ettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, şüpheli şahısların Derya G. ile Orhan Y. olduğunu tespit etti.

Yankesiciler önce kameraya sonra polise yakalandı

Çalışmayı derinleştiren Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şehrin muhtelif semtlerinde 3 ayrı müşteki ile iletişim kurup birlikte yolda yürüyen Derya G. ile Orhan Y.’nin, bir zarfın içine önceden yerleştirdikleri para süsü verdikleri gazete kağıtlarını ve sahte paraları, para bulma bahanesiyle yerden aldıkları ve kontrol amaçlı müştekilerden para isteyip, parayı gazete kağıdıyla değiştirip (zarfçılık) yöntemiyle yankesicilik yaptıklarını ortaya çıkardı. Ekipler tarafından kamera kayıtlarıyla tespit edilen Derya G. İle Orhan Y., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Cepçi Mehmet yakalandı

Öte yandan Başkent’te yaşadığı semtte cepçi Mehmet diye bilenen Mehmet K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Alışveriş yaparken cebindeki 2 bin 200 TL’nin çalındığı fark eden bir vatandaş, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, pazar yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucu, hırsızlığı yapan şahsın, çevresindekiler tarafından ‘Cepçi Mehmet’ diye bilinen Mehmet K. olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının da yardımıyla adım adım zanlının izini süren polisler, düzenledikleri operasyonla Mehmet K.’yı yakaladı.

3 hırsız da tutuklanarak cezaevine gönderildi

Güvelik kameraları yardımıyla zanlıları yakalayan Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicileri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Sabıka kayıtları bir hayli kabarık olan 3 yankesici çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.