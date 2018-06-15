Yaramaz kedi polis ve itfaiyeye ecel terleri döktürdü

Mahsur kalan hayvanı kurtarmak için her yolu deneyen itfaiye erleri internetten kedi videosu açtı. Yaramaz kedi, 2 buçuk saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Çankaya ilçesinde gece yarısı meydana gelen olayda, Kızılay-Dikmen seferini gerçekleştiren belediye otobüsü, Akay Alt Geçidi’nde Bahçelievler istikametinde seyir halindeyken kaldırım üzerinde bulunan yavru kedi bir anda aracın altına doğru sıçradı. Durumu, devriye gezerken fark eden trafik polisleri, sürücü İzzet Şahan’ı uyardı. Aracı sağa çeken sürücü, kediyi kurtarmak adına müdahalede bulundu. Sürücünün çabasından ürken hayvan, aracın derinliklerine sığındı.

Trafikteki araçlar kontak kapadı

Yapılan uğraşların sonuç vermemesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dört bir yanından aracın altına girerek kediyi kurtarmak için seferber oldu. Polis ekipleri, yol üzerinde işaretleme yaparak, trafik önlemi aldı. İyice ürken yavru hayvanın kendiliğinden çıkması için aracın altına su sıkıldı. Yavru kedinin ısrarla aracın altından çıkmaması üzerine, polis trafikteki bütün araçları durdurarak sürücülerinden kontak kapatmalarını istedi. Ancak yaramaz kedi bu yönteme de kanmadı.

İtfaiye yaramaz kediyi çıkarmak için kedi videosu açtı

Sıkışan kediyi kurtarmak için dar alanda saatlerce çalışan itfaiye erleri, adeta ecel terleri döktü. Her yolu deneyen ekipler, son çareyi cep telefonundan kedi videosu açmakta buldu. Telefondan gelen sese kayıtsız kalmayan yavru kedi, şasi içinden kurtulamadığı için miyavlamakla yetindi.

Yolcular başka bir otobüse aktarıldı

Gecenin bir yarısı evlerine gitmeyi bekleyen vatandaşlar, yavru kedinin yaramazlığı yüzünden otobüste mahsur kaldı. Kurtarma operasyonunu yakından takip eden yolcuların bazıları, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kedinin kurtarılması için itfaiyeye ihbarda bulunduğunu belirten yolcu Şimal Gültekin, “Motora kedi girdi, şoför durdu. Daha sonra kediyi kurtarmak için itfaiyeyi aradık. Birden otobüs durdu. Biz önce bulmaya çalıştık, bulamadık. Sonra itfaiye gelince kediyi saklandığı yerde gördüler ama çıkaramıyorlar. Kedi herhalde tekrar korktu. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Aradıktan bir 10 dakika sonra itfaiye geldi. Bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sürücünün kedinin kurtarılması için gösterdiği özveriyi taktirle karşılayan Deniz Gültekin, “Otobüste gidiyorduk, sonra şoför bey durdu ve aracın altına kedi sıkıştığını söyledi. Hemen itfaiyeyi aradık. Hala kurtarmaya çalışıyoruz, hatta bir amca kurtarmak için internetten kedi videosu açtı. Şoför beyin hemen durması çok güzel bir hareket. Gününüzde çoğu insan bunu yapmaz” ifadelerini kullandı.

Uzun süre kedinin kurtarılmasını bekleyen yolcular, daha sonra olay yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Bir anda otobüsün altına hamle yapan kediyi görünce ani bir refleksle aracı durdurduğunu belirten şoför İzzet Şahan, “Altına girdi ben de durdum, daha sonra itfaiyeyi aradık. Bir saattir otobüs duruyor. İlk girdiğinde görebiliyorduk, müdahale edince araya saklandı iyice. Yavru kedi bir de neler yapmadık çıkarmak için” dedi.

Polis yavru kediyi kağıt havluyla kuruttu

Saatler süren çalışmaların sonuç vermemesi üzerine EGO Dış Arıza Biriminden destek çağrıldı. Otobüsün altına girerek kediye ulaşan EGO personeli Ömer Kostak, yavru hayvanı zarar görmeden sıkıştığı yerden çıkardı. Polis ekiplerince kağıt havluyla kurutulan kedi, tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürüldü. (CNR-