Yargıtay Başkanı Cirit: “Özbekistan ve Türkiye aynı ulu ağacın dalları”

O ulu ağaç ki tarih boyunca dünyada hep yön gösterici ve olayların öznesi olarak yer almıştır” dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde “Bütün Yönleriyle Türkiye - Özbekistan Stratejik İşbirliği Paneli” gerçekleşti. Panelde bir konuşma gerçekleştiren Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Özbekistan ve Türkiye'yi aynı ulu ağacın dalları olarak betimledi. Özbekistan ve Türkiye ilişkilerinin derinliklerine değinen Cirit, “O ulu ağaç ki tarih boyunca dünyada hep yön gösterici ve olayların öznesi olarak yer almıştır” dedi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı, Türkiye - Özbekistan arasındaki stratejik işbirliğini değerlendirdiği konuşmasında, “ Biz kültür ve tarih birliğimizi işbirliğine dönüştürebilelim. Bu konuda yapılması gerekenleri yapalım ve yolumuza devam edelim istiyorum” ifadesine yen verdi.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye - Özbekistan arasındaki stratejik işbirliğini geliştirmek için yapılması gereken en mühim hareketin iktisadi ve ticari ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi. Türkiye - Özbekistan ilişkilerinde durağan dönemin 2014 yılında sona erdiğini belirten Er, TİKA'nın Özbekistan'daki faaliyet durumuna ilişkin, “2018 yılında TİKA Özbekistan'daki proje kapasitesini 3 katına çıkardı ve 26 milyon dolar değerindeki 80 projeyi tamamladı” dedi.

“Celaleddin Harezmşah sinema projesi oluyor”

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişar Azamhocayev gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, Türkiye ve Özbekistan'ın dil tarih ve din birliğine sahip iki ortak ülke olduğunun altını çizerek, iki ülkenin menfaatlerinin ortak olduğunu söyledi. Azamhocayev, “Daha önce SDE'de bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bu çerçevede Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile SDE Başkan Yardımcısı Sinan Tavukcu aracılığı ile görüştük, onları Özbekistan'da misafir ettik. Bu görüşmeler neticesinde yakın zamanda, Celaleddin Harezmşah ile ilgili iki ülke ortak bir sinema projesi çekecek” ifadesini kullandı.

Selamlama konuşmalarının ardından panelde, ilk olarak Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgelerarası Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Batır Tursunov, “Özbekistan Cumhuriyetinin Çağdaş Usullerdeki Dış Politikasının Önemi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Tursunov, merkezi Asya'da son iki yıl içerisinde yıllardır çözülememiş olan sorunların birçoğunun çözüldüğüne vurgu yaptı. Tursunov, Özbekistan'ın ticaret hacminin geçtiğimiz yıl içerisinde yüzde 30 ve yüzde 70 aralığında büyüdüğünü söyledi. Tursunov sunumunda, “ Bize göre jeopolitik denge merkezi Asya'da güvenlik ve barışın en önemli, etkenlerindendir” dedi.

Tursunov Özbekistan'ın bu çerçevede bölgede jeopolitik dengeyi sağlamak için yapıcı bir politika izlediğini aktardı.

“Geçen 27 yıl Özbekistan ve Türkiye'nin başarı hikayesi”

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş ise, Özbekistan Türkiye ilişkilerinin geçmişten bağımsız şekilde değerlendirilemeyeceğini belirterek, Özbekistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından geçen 27 yılı Türkiye ve Özbekistan'ın başarı hikayesi olarak niteledi.

SDE Başkan Yardımcısı Sinan Tavukcu da, Özbekistan-Türkiye ilişkileri kapsamında gerçekleştirdiği değerlendirmede Özbekistan Kültür Bakanlığı'nın davetlisi olarak Özbekistan'a gittiklerini ve bu ziyaret kapsamında ‘Milli Kimliğin' inşasında Celaleddin Harezmşah'a dikkat çekmek için bir sinema projesinin temellerinin atıldığını söyledi.

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgelerarası Araştırmalar Enstitüsünde Daire Başkanı Rustam Hüramov ise, Türkiye'yi ziyaret etmekteki amaçlarının Türkiye'deki düşünce kuruluşları ile işbirliği yapmak ve işbirliği sürecini değerlendirmek olduğunu belirtti. Hüramov, “Bu işbirliği sürecinin ardından raporlar ve değerlendirmeler hazırlayıp stratejik ilişkilere katkıda bulunmak ve bu içerikleri Cumhurbaşkanlarımıza sunmak istiyoruz” dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Arif Şayık, Özbekistan - Türkiye ilişkilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, potansiyeller ve kırılganlıklara vurgu yaparak, iş kültürünün geliştirilmesinin önemine değindir. Şayık konuşmasında Ankara Kalkınma Ajansı'nın faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

“Kültür varlığı ticaret ve siyaset üzerinde bir varlık”

Panelin son konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Bahadır Gücüyeter ise Özbekistan ve Türkiye ilişkilerinin kültür ve eğitim boyutuna vurgu yaparak, ticaret ve siyasi ilişkilerin zamanla zayıflayıp güçlenebileceğini ancak kültürel bağların hiçbir zaman kopmadığını vurgulayarak, “ Kültür varlığı ticaret ve siyaset üzerinde bir varlık” dedi.

MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy da kapanış konuşmasında, Özbekistan ve Türkiye arasındaki soydaşlığın altını çizerek, dilde, gönülde, fikirde işbirliği hususunu canlandırmanın gerekliliğine vurgu yaptı. SDE Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Vahit Erdem ise, Dünyanın en önemli coğrafyalarını yüzlerce yıl yönetmiş olan Türklerin potansiyellerine vurgu yaparak, bu tür toplantıların işbirliği ve mevcut potansiyeli güçlendirdiğini belirtti.

SDE ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle SDE konferans salonunda düzenlenen panele, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişar Azamhocayev, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy, SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı, Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı (SDAV) Başkanı Selahattin Yener, SDE Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Vahit Erdem, SDAV Mütevelli Heyeti Üyeleri, Vakıf ve Enstitü yöneticilerinin yanı sıra davetliler katıldı.