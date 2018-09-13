Yasadışı gizli kameralar gümrüğü geçemedi

Belgrad'dan Türkiye'ye gelen bir şahıs, yolcuların kaçakçılık risklerinin analiz edildiği Varış Öncesi Yolcu Programı kapsamında Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli bulundu. Ekiplerin yaptığı detaylı araştırmada, şahıs ve birlikte seyahat ettiği kişiler Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşmalarına müteakip takibe alındı.

Takip edilen kişiler herhangi bir beyanda bulunmadan gümrüklü alanı terk etmesinin ardından, görevli personelce durduruldu. Şahsın valizi ile beraber seyahat ettiği kişilerin valizleri X-Ray kontrolünden geçirildi.

Yapılan X-Ray kontrolü sonucu şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler fiziki aramaya alındı. Arama sonunda toplamda 493 adet usb bellek şeklinde gizli kamera, araba anahtarı ve kol saati görünümlü ortam dinleme cihazı ile yasa dışı dinleme faaliyetlerinde kullanılabilecek cep telefonu parçaları ile 300 kilogram zayıflama hapı bulundu.

Gümrüklenmiş değeri 2 milyon 700 bin lira olan eşyalara Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu ve ilgili kişiler hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.