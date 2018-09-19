Yaşanabilir bir Başkent için çevre temizliği yapıldı

Türkiye'de 21 ilde, dünyada 150 ülkede eş zamanlı olarak kutlanan “15 Eylül Dünya Temizlik Günü” kapsamında Ankara'da da çevre temizliği yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ekipman ve malzeme desteği verdiği temizlik çalışmasının Başkent'teki adresi Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı oldu. Büyükşehir Belediyesinde hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesine de destek veren 100 üniversite öğrencisi, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda piknik yapan vatandaşları çevre bilinci hakkında bilgilendirdi. “Let's do it (Hadi yapalım)” sloganıyla ilk kez 2008 yılında Estonya'da bir grup tarafından sivil toplum hareketi olarak başlatılan “15 Eylül Dünya Temizlik Günü”, dünya geneline yayılarak büyük bir farkındalık yaratma etkinliğine dönüştü. Cam lavabodan ayakkabıya, kapağı açılmamış sodalardan saç fırçasına kadar çok sayıda atığı toplayan gönüllü gençler, toplamda 280 kilo cam, 44 kilo plastik, 45 kilo kağıt, 19 kilo metal, 68 kilo geri dönüşemeyen ve toplam 556 kilo atık toplayara, çevre temizliği gerçekleştirdi.

Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) Ankara Yerel Kurulu Kültür Sanat Direktörü Ebrar Küçük, “Amacımız çevre bilincini geliştirmek. Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Sıfır Atık' projesi ortaklığıyla projeyi yürütüyoruz. Tüm çöpleri çeşitlendirerek ayrıştırıyoruz ve geri dönüşüme kazandırıyoruz” dedi.