Yaşar, GGYD’nin 15’inci kuruluş yıl dönümü balosuna katıldı

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu’nun ev sahipliğinde Bilkent Otel’de düzenlenen baloda Başkan Yaşar’ın yanı sıra ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt da genç iş adamlarını yalnız bırakmadı. Hoş sohbetlerin yapıldığı, şarkıların hep bir ağızdan söylendiği gecede kısa bir konuşma ile iş adamlarını selamlayan Başkan Yaşar, Türkiye’nin girişimcilere, üretenlere sahip çıkması gerektiğini belirtti. Üretimin önemine dikkat çeken Yaşar, “Üretene sahip çıkar, onların sorunlarını çözersek kendi ayaklarının üzerinde duran güçlü bir Türkiye’yi inşa etmiş oluruz” dedi.

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu da, “GGYD emeğin, çabanın, mücadelenin, her güne yeni çalışma sığdıranların, bıkmadan usanmadan üretenlerin ürünüdür. Son 6 yılda tam 5 kat büyüyen, üye sayısıyla salonlara sığmayan, etkinliklere doymayan bir STK’dır. GGYD, Türkiye’nin en verimli ve en hızlı büyüyen STK’sıdır” dedi.

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, gecede iş dünyasına ve sivil topluma verdiği desteklerden dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi verirken, Başkan Yaşar da GGYD’nin yeni üyelerine üyelik plaketlerini verdi.

Konukların adeta şıklık yarışına girdiği gecede sahneye daha sonra ünlü şarkıcı Cenk Eren çıktı. En güzel şarkılarını genç girişimciler için söyleyen sanatçı, Ankara’da sahne almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Ben de Ankaralıyım. Yenimahalle’de büyüdüm. En güzel yıllarımdı” dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, kuruluş pastasını da GGYD’lilerle birlikte kesti.

Gecede en büyük coşku ise 10. Yıl ve İzmir Marşı’nın söylendiği dakikalar oldu. Ellerinde Türk bayrakları ile ayağa kalkan genç girişimciler marşlara eşlik etti.