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24 Mayıs 2018 10:54

Yaşar, Yenimahallelileri iftarlarda ağırlıyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batı Sitesi Pazar Yeri ve İvedik Köy Konağı’nda kurulan iftar sofralarında Yenimahalle sakinleriyle buluştu.

Yaşar, Yenimahallelileri iftarlarda ağırlıyor

24 Mayıs 2018 10:54


İlahilerin okunduğu, duaların edildiği, birlik ve dayanışmanın ön planda olduğu iftar programına, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal ve Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


“Bu ülke hepimize yeter”


İftarın ardından mahalle sakinlerine kısa bir konuşma yapan Başkan Yaşar, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Ramazan ayı bizim inancımıza göre on bir ayın sultanıdır. Kardeşliktir, sevgidir, hoşgörüdür. Zenginle fakirin bir sofrayı paylaştığı birbirine yardım ettiği aydır. Bu ülke hepimize yetecek kadar büyük, zengin ve verimli topraklara sahip. Bu ülkede eşit yurttaş olarak yaşayabilmemizin yolu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet olduğuna inanıyorum. Yeter ki o kaynaklar verimli kullanılsın ziyan olmasın, insanların refahına harcansın” diye konuştu.


Batı Mahallesine sağlık ocağı geliyor


Konuşmasında verdiği sözü yerine getirdiğini ifade eden Yaşar, “Pazar yerinizi kapattık, şimdi de söz verdiğim gibi sağlık ocağını iki ay içerisinde hizmete açacağız” diyerek Batı Mahallesi sakinlerine müjdeyi verdi.


Çocuklar Hacivat-Karagöz ile eğlendi


İftar sonrası sahne alan Hacivat-Karagöz ve Pehlivan ile Kavuklu ise, çocukların ilgi odağı oldu. Çocukların yanı sıra büyüklerin de zaman zaman kendilerini kaptırdığı meddahlar Ramazan’ın ruhunu yaşamak isteyen Batı Mahallesi sakinlerine huzurlu ve keyifli saatler yaşattı. Yaşar daha sonra Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan İvedik Köy Konağı’na geçerek orada köy sakinleriyle buluştu ve sohbet etti.




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