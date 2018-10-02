Yaşar, Yıldız Sanayi esnafı ile buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcıları Başar Bal ve Yaşar Neslihanoğlu ile beraber Yıldız Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Gölmez'in ev sahipliğinde yönetim binasında düzenlenen kahvaltıda esnafla bir araya gelen Yaşar, sıkıntıları dinledi, talep ve önerileri aldı.

Ülkemize barışı getirmeliyiz

400'den fazla esnafın iş yerinin bulunduğu Yıldız Sanayi Sitesi'ndeki kahvaltıda, Yaşar esnafla bol bol sohbet etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Yaşar, "Zor günlerden geçiyoruz. Şu sıralar birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Ayrıştırmalar, kutuplaştırmalar bize zarar verir. Ülkemize barışı getiremezsek herkes huzursuz olur" dedi.

Esnaf, Yaşar'ı istiyor

Siyasi kavgalardan rahatsız olduklarını dile getiren Yıldız Sanayi Sitesi esnafı Yaşar'ı bu dönem de belediye başkanı olarak görmek istediklerini dile getirdi. Yaşar halk yetki verirse bir dönem daha Yenimahalle Belediye Başkanlığı yapacağını söyleyerek esnafı rahatlattı. Yaşar "Yenimahalle, Cumhuriyetle yaşıt bir ilçe ve bu ilçe için geçmişte herkes bir şeyler yaptı. Şimdi de biz çabalıyoruz. İlkleri gerçekleştiriyoruz. Benden önceki başkanlar da hizmet için buradaydı biz de hizmet için buradayız. Kim Yenimahalle için hayırlı olacaksa o kazansın" dedi.

"Ankara ticaretinin yüzde 41'i Yenimahalle'de yapılıyor"

Yaşar, "Ben de esnaflıktan geldiğim için kaynakları ve parayı kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bilirim. Ülkemizin parayı kendi parası gibi kullanacak idarecilere ihtiyacı var. Kaynaklarını verimli kullanan devletler ayakta kalır. Ankara ticaretinin yüzde 41'i Yenimahalle'de yapılıyor. Ben de esnaf olduğum, esnaflıktan geldiğim için kendi yaşadığım sorunları sizlere yaşatmamak için elimden geleni yaptım, yapıyorum. Bürokratların esnafa bakış açısını en iyi bilenlerdenim. Bu zor günleri hep beraber aşacağız" ifadelerini kaydetti.

Yaşar, Yıldız Sanayi Sitesi esnafının talebi üzerine sanayi içerisindeki boş alana park ve yeşil alan yapacağının sözünü de verdi.