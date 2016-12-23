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23 Aralık 2016 11:47

Yaşar, YMD’nin yeni yönetimini ağırladı

Yaşar, YMD’nin yeni yönetimini ağırladı

23 Aralık 2016 11:47

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Muhtarlar Derneği’nin yeni yönetim kurulunu makamında ağırladı.
Ziyarette muhtarların devletin ilk kapısı olduğunu söyleyen Yaşar, muhtarların toplumsal dayanışma ve huzurun sağlanmasında önemli görevleri olduğunu söyledi. Yaşar, “Muhtarlar olarak mahallelerinizi iyi tanımanız çok önemli. Mahallelerinizin fiziki sorunlarının çözülmesinde etkin olduğunuz kadar insan ilişkilerini de sağlamanız gerekiyor. Artan terör olaylarının önüne geçmemizde de önemli bir faktörsünüz” dedi.
“Terör bir insanlık suçudur”
Son günlerde artarak devam eden terör olaylarının Türk ulusunu derinden yaraladığını ifade eden Yaşar, “Terörün, çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor. Üstelik hem askerlerimizi, hem de sivil vatandaşlarımızı hedef alınıyor. Bu ve benzeri saldırılar, ülkemizin ve milletimizin huzuruna, ortak yaşama kültürümüze karşı gerçekleştirilen bir insanlık suçudur. Terör bir insanlık suçudur ve teröre karşı dimdik durmak bu ülkeyi seven tüm yurtseverlerin asli görevidir. Teröristlerin içimizde barınmaması için siz de dikkatli olmalı, bölgenizde yaşayanları, gelişmeleri iyi takip etmelisiniz ”diye konuştu.
“Yönetim anlayışınızı kendimize hedef edindik”
Dernek Başkanı Ahmet Şimşek ise Başkan Yaşar’ın yönetim anlayışını kendilerine hedef olarak seçtiklerini belirterek, “Sizin yönetim anlayışınızı kendimize hedef edindik. Kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden hizmet veriyorsunuz. Bizler de sizi bir abimiz olarak yeni yönetimimizle birlikte ziyaret etmek istedik” diye konuştu.
Kapısının muhtarlara her zaman açık olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, “Siz bizim göremediklerimizi görüyorsunuz. Halkla bizden daha fazla vakit geçiriyorsunuz, daha çok iç içesiniz. O yüzden söylediklerinizi çok dikkate alıyorum. Kapım sizlere her zaman açıktır” diye ifade etti.



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