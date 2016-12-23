Yaşları küçük yürekleri büyük

Akapedya Kreş ve Anaokulu’nun minik üyeleri, kendilerine küçük gelen kıyafet ve ayakkabılar ile oyuncaklarını paylaşarak örnek bir davranış sergilediler.

Çankaya Belediyesi örnek paylaşıma destek olmayı sürdürüyor. Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED Yarım Elma), ihtiyaç sahipleri ile destek olabilecek vatandaşlar arasında köprü oluyor. Kayıtlı olanların yanı sıra kayıtlı olmayan binlerce vatandaşa da desteğini sürdüren Çankaya Belediyesi, temel gıda, giysi, ev eşyası, kırtasiye ve oyuncak yardımlarında hız kesmiyor. Vatandaşlar ile çeşitli kuruluşlardan gelen yardımları özenle tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ÇAYED Yarım Elma’ya anlamlı bir destek de Akapedya Kreş ve Anaokulundan geldi. Okul kurucusu Çocuk Hastalıkları Uzmanı Malik Erdoğan ve öğretmenleri ile ÇAYED Yarım Elma’ya gelen minik öğrencileri, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç karşıladı. 3,4 ve 5 yaşlarındaki çocuklar, kendilerine küçük gelen kıyafetler, ayakkabı ile oyuncaklarını ihtiyacı olan çocuklara verilmesi için ÇAYED’e teslim ettiler.

ÇAYED Yarım Elma aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, ÇAYED Yarım Elma’nın 474 00 10 numaralı telefonunu arayarak destek verebiliyor.