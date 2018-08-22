Yaşlı ve engelliler unutulmadı

Bayram öncesinde evleri temizlenen yaşlı ve engelli vatandaşlara kuaför ve berber hizmeti de verildi.

Kahramankazan Belediyesi, evlerini periyodik aralıklarla sürekli olarak temizlediği yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları, Kurban Bayramı’nda da yalnız bırakmadı. İlçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları bayram öncesinde ziyaret eden belediye ekipleri, vatandaşların evlerini tepeden tırnağa temizleyerek, hijyenik ve ferah bir ortamda bayramı karşılamalarını sağladı. Temizliğin yanı sıra ihtiyacı olan evlere boya badana hizmeti de verildi. Belediye ekipleri bu kapsamda ilçe genelinde 850’ye yakın vatandaşın evini temizledi. Ekipler ayrıca temizlik hizmetlerinin yanı sıra berber ve kuaför hizmeti de sundu. Böylece evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlar, evlerinde saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti de almış oldu.

"Herkes bir gün yaşlanacak"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşları asla yalnız bırakmadıklarını söyledi. Ertürk, "Yaşlılık bir doğa kanunu ve herkes bir gün yaşlanacak. Ayrıca hepimiz birer engelli adayıyız. Hayatta başımıza neler gelebileceğini bilmiyoruz. Onun için yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Evde bakım hizmeti alan 800’ye yakın yaşlı ve engelli vatandaşımız var. Onların evlerinde temizlik ihtiyaçlarını ve bakımlarını aksatmadan yapıyoruz. Bayram öncesinde ve bayramda da yine onları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.