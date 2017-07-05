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05 Temmuz 2017 13:14

Yavru sazanlar göle kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi 34 bin yavru sazan balığını gölle buluşturdu.

Yavru sazanlar göle kavuştu

05 Temmuz 2017 13:14


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül ve Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Dairesi Başkanı Özgür Güven eşliğinde 34 bin yavru sazan balığını Mavi Göl’e bıraktı.


Tarım ve hayvancılığın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenmesi hükmü kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül, “2014 yılında getirilen hükmü esas alarak bir yönetmelik çıkarttık. Tarım ve hayvancılığın ve çiftçilerimizin her alanda desteklenmesi için bugün bu hizmete imza attık. Ankara’da 9 gölümüz var. Mavi Göl’e 34 bin tane sazan balığı yavrusu bıraktık. Diğer 8 gölümüze de eş zamanlı olarak 24 bin tane sazan yavrusu bırakıyoruz. Yetişmesi 3 seneyi buluyor. Aynı zamanda balıkçılığın desteklenmesi için destekler veriyoruz” diye konuştu.




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