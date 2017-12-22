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22 Aralık 2017 12:07

Yavuz Donat’tan Başkan Ercan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Gazeteci Yavuz Donat, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı ziyaret etti.

Yavuz Donat’tan Başkan Ercan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

22 Aralık 2017 12:07

Yeni görevinde Başkan Ercan’a başarılar dileyen Donat, Mustafa Tuna’dan sonra Sincan’da görev yapmanın zor olduğunu ancak bu işin ehline verildiğini söyledi.


Deneyimli Gazeteci ve Yazar Yavuz Donat, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni görevinde Başkan Ercan’a başarılar dileyen Donat, Sincan’ın son 10 yılda sürekli göç alarak tam bir ‘Anadolu mozaiği’ne dönüştüğünü belirtti. Sincan’ın Ankara’nın parlayan yıldızı olduğunu belirten Donat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’dan sonra Sincan’da görev yapmanın zor olduğunu belirterek, “Ancak Sincan’da emanet ehline verilmiş” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ercan ise, devam eden Kent Meydanı, Kültür ve Kongre Merkezi ile kentsel yenileme projelerini anlattı. Başkan Ercan, belediyecilik anlayışını, “Odak noktamız insan” sözüyle açıkladı. Toplumun ihtiyaçlarını belirlemek için gayret etmek gerektiğini belirten Başkan Ercan, yoksullukla ve yoksunlukla mücadele edeceğini ifade etti.




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