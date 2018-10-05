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Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulunda açık hava tiyatrosu

Pursaklar Belediyesi Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu öğrencileri açık havada tiyatro keyfi yaşadı.


Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar eğlenerek öğreniyor. Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu öğrencileri, açık havada “Nasrettin Hoca ile Okula Merhaba” adlı tiyatro oyununu izleyip görgü kuralları eğitimi aldı. Tiyatroda arkadaş edinme, büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi, eğitimin önemi, çevreye duyarlı olmanın önemi, yardımlaşma, hayvanları koruma gibi konular anlatıldı. Tiyatro etkinliğine çocukların yanı sıra veliler de katıldı. Diyaloglarıyla çocukları eğlendiren ve bilgilendiren Nasrettin Hoca karakteri doğru söyleme, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi gösterme, çevreyi koruma ve arkadaş edinme gibi konuları kendi üslubunda anlattı.


Küçük yaşta çocuklara tiyatro izleme bilinci de kazandırılan sanatsal etkinliklerle öğrenciler hem eğleniyor hem de görerek öğreniyor. Çocuklarla birlikte tiyatroyu izleyen ve onların mutluluğuna ortak olan veliler, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti belirterek, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür etti.

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