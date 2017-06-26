Yaz geldi Mamak yeşillendi

Yaz ayının gelmesiyle Mamak Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaptığı çalışmalarla Mamak’ı adeta yeşile boyadı. Havaların ısınmasıyla birlikte çiçeklendirme çalışmalarında sona gelen ekipler, çevre düzenlemesi, park, bahçe, koşu yolları, yürüyüş yolları ve kaldırımlarda bulunan saksıları petunya, kadife çiçeği ve ateş çiçekleriyle donatarak görsel güzellik kattı.

Rengarenk çiçeklerin Mamak’a ayrı bir güzellik kattığını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilçenin temizlik ve düzeni kadar yeşillendirme çalışmalarının da önemli olduğunu söyledi. Akgül, “Koşu yollarımız, parklar, bahçeler, yürüyüş yolları ve kaldırımlarımızda çiçeklendirme çalışmasında sona geldik. Çalışma kapsamında bölgemize 250 bin çiçek diktik. Çiçekleri dikmek kadar korunması da çok önemli. Bu anlamda dikilen çiçeklerimizin korunması için vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.