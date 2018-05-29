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29 Mayıs 2018 11:57

Yaz Spor Okulu’na başvurular başlıyor

Çankaya Belediyesi, 7-14 yaş arası çocukların sporla dolu bir yaz tatili geçirmeleri için bu yıl da Yaz Spor Okulu düzenliyor.

Yaz Spor Okulu’na başvurular başlıyor

29 Mayıs 2018 11:57

Basketbol, voleybol, futbol, aikido, tenis, yüzme, karate ve satranç branşlarından oluşacak Yaz Spor Okulu’na başvurular 4-8 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek.


Çankaya Belediyesi, yaz tatilini Ankara’da geçirecek çocukların sosyalleşmesi, fiziksel aktivitelerde bulunması ve kaliteli zaman geçirmesi amacıyla Yaz Spor Okulu kayıtlarını başlatıyor. Kayıtlar, 4-8 Haziran tarihleri arasında Çankaya Belediyesinin Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’nde yapılabilecek. Başvuru sırasında sağlık raporu, nüfus cüzdanı ve bir adet fotoğraf beyan edilmesi yeterli olacak.



Dersler 18 Haziran - 27 Temmuz arası


Başvuranların ilgi alanlarına göre seçeceği tamamı ücretsiz dersler, 7-14 yaş aralığına yönelik düzenleniyor. Alanında uzman antrenörlerin vereceği dersler arasında, futbol, basketbol, voleybol, tenis, aikido, satranç ve yüzme branşları yer alıyor. Futbol, basketbol ve tenis dersleri Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda, voleybol, aikido ve karate Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda, yüzme Hacettepe Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda, satranç dersleri ise Mithatpaşa Caddesi no 52’de bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’nde gerçekleşecek.


Yaz Spor Okulu öğrencileri, Çankaya Belediyesi araçlarıyla ücretsiz olarak taşınacağı dersler, 18 Haziran - 27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.




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