Yaz tatili Ankara’da güzel

Bir yıllık zorlu bir eğitimi geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, “Yaz tatilini nasıl değerlendireceğiz?” sorusunun karşılığını Büyükşehir Belediyesinin yaz okullarıyla fazlasıyla bulacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri’nde açılan yaz okullarıyla 3-24 yaş aralığında bulunan çocuk ve gençler, eğitsel ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir yaz tatili geçirecek. 2 ay süreyle açık kalacak “Yaz Okulları”, uzman eğitmenler eşliğinde sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler çocukların ve gençlerin verimli ve nitelikli bir yaz geçirmesine de imkan tanıyacak. Birbirinden farklı branşlarda sosyal, kültürel, eğitsel, sportif ve psiko-sosyal destek faaliyetleriyle çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan bu merkezler yıl boyu hizmet verirken, yaz aylarına özel açılan Yaz Okulları’na ise ilgi her geçen gün artıyor. Açıldıkları günden itibaren 2,5 milyon çocuğun ve gencin birliktelik duygusunu tadarak faydalandığı Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri, yarıyıl ve yıl sonu tatillerinde de çocukların adeta vazgeçilmezi oluyor.

Başkent’in dört bir yanında bulunan 32 farklı noktada hizmet veren Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri’nde çocuklara, gençlere, hanımlara, yetişkinlere, engelli ve yaşlılara sosyal, kültürel ve eğitime yönelik hizmet veriliyor. Yılın 365 günü açık olan merkezler, özellikle yaz ve sömestr tatillerinde düzenlediği özel aktivite ve faaliyetleriyle de çocuk ve gençleri eğlendirmeye, dinlendirmeye, streslerini atmaya yardımcı oluyor. Matematik, Türkçe ve İngilizce gibi ücretsiz kursların da verildiği Yaz Okulu’nda çocukların yaşına, gelişimine ve ihtiyacına göre uzman görüşleri doğrultusunda programlar yer alıyor. Merkezin bulunduğu bölgede oturan öğrencilerin talepleri doğrultusunda farklı kursların da açıldığı merkezlerde sanat, müzik ve spor aktivitelerine yoğun talep yaşanıyor. Resimden tiyatroya, halk oyunlarından sportif faaliyetlere kadar her türlü aktiviteye katılan öğrenciler; sağlık, psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Her yaşa ve ilgi alanına uygun aktivitelerle dolu merkezlerdeki faaliyetlerden bazıları ise şöyle:

“Voleybol, basketbol, yüzme, futbol, bowling, kondisyon, masa tenisi, kort tenisi, bilardo, air-hokeyi, bilgisayar, müzik, resim, el sanatları kursları, zeka oyunları, bilgisayar, resim el sanatları, halk oyunları.”

Sinema, kültürel geziler hepsi birarada

Her yıl ortalama 50 bine yakın öğrencinin faydalandığı bu merkezlerde yıl boyunca düzenlenen tarihi ve kültürel geziler, sinema günleri, seminerler de sosyalleşmelerine ve kültürel alt yapılarını geliştirmeye katkı sağlarken, zeka oyunları ve internetin doğru kullanımı konularında verilen eğitimlerle de çocukların sağlıklı gelişimine özen gösteriliyor. Büyükşehir Belediyesinin bu etkinliklerinden çocuklar ve gençler, tatil boyunca ya da merkeze üye olarak yıl boyunca faydalanabiliyor.