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Yazar Buket Uzuner TEDÜ'lülerle bir arada

TED Üniversitesi, dünyanın yaşam kaynağını (tabiat) insanın aklındaki ilk soruyu (neden?) ve çok önemli bir kavramı (samimiyet) tartışmak için yazar Buket Uzuner’i konuk etti.

TED Üniversitesi, dünyanın yaşam kaynağını (tabiat) insanın aklındaki ilk soruyu (neden?) ve çok önemli bir kavramı (samimiyet) tartışmak için yazar Buket Uzuner'i konuk etti.


“Bir İklim-Kurgu Romanı: Hava” ile TED Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Eradam'ın daveti ve moderatörlüğünde TEDÜ'lülerle bir araya gelen yazar Buket Uzuner, tabiat dörtlemesi olarak planladığı ‘Su, Toprak, Hava ve Ateş' romanlarından söz ederken dinleyiciler de Türk yazınındaki en önemli kadın kahramanlardan Defne Kaman ile tanışma fırsatı buldu. Hayatında bir meseleyi, kitaplarında yeniliği, buluşmalarında samimiyeti göstermekten çekinmeyen Uzuner ile tabiatın efendisi olmaya çalışan fakat en büyük hatayı tam da burada yapan insana dair bir sohbet gerçekleştirildi.


Sohbetin ardından Buket Uzuner, okuyuculardan gelen soruları yanıtladı ve kitaplarını imzaladı.

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