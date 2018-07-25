“Yazımda Kardeşlik Var” yaz kampı öğrencilerinden Diyanet’e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Yazımda Kardeşlik Var” başlığıyla düzenlenen yaz kampının Ankara grubuna katılan Güneydoğulu öğrencilerle bir araya geldi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu’nda öğrencilerle hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erbaş, öğrencilere baktığında İslam tarihindeki ilk Müslüman gençleri hatırladığını ifade ederek, "Gönlümüz istiyor ki bütün gençlerimiz yetişirken, karakter sahibi olurken, şahsiyet sahibi olurken onların hayatına baksın. Onlar, Peygamber Efendimizin yanında nasıl yer almış, İslam’a nasıl hizmet etmiş, İslam’ın bayraktarlığını nasıl yapmışsa gençlerimiz de öyle olsun. İnşallah sizler öyle olacaksınız" dedi.

İslam’ın cihanşümul bir din olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, "Bütün insanlık, Anadolu coğrafyasında yetişen gençlerden hizmet bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız gelecekte sizin dünyanın her yerinde hizmet etmeniz için bir alt yapı oluşturmuştur. 106 ülkede müşavirlerimizle, ataşelerimizle, imamlarımızla ve Türkiye Diyanet Vakfımız ile hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlim ve bilgi olmadan hiçbir yere ulaşamayız"

"Nerede okursanız okuyun eğitiminizi kaliteli bir şekilde, Müslüman bir gencin olması gereken bir çizgide devam ettirirseniz insanlık sizden istifade edecek" diyen Başkan Erbaş, "Bu dünya için de, ahiret için de çalıştığımızın karşılığını alacağız. Rabbimiz bunu bize vadediyor. Ama hiç kimse oturduğu yerden başarıya ulaşamaz. Başarıya ulaşmanın yolu okumaktan ve çalışmaktan geçiyor. Bizim medeniyetimiz, ilim ve bilgi medeniyetidir. İlim ve bilgi olmadan hiçbir yere ulaşamayız. Sınavlar için değil, bilgi sahibi olmak için okuyacağız. Müslüman gence bu yakışır. Gönlümüz istiyor ki içinizden çok ünlü bir matematikçi, doktor çıksın. Nereye giderseniz gidin kendinizi tek bir alanda değil, farklı alanlarda okuyarak yetiştirmeniz lazım" diye konuştu.

"İslam’da sevgi, barış ve kurtuluş var"

Başkan Erbaş, öğrencilere sanatla ilgilenmelerini, sağlığın ve zamanın kıymetini bilmelerini tavsiye etti. Medeniyetin en önemli unsurlarından birinin de sevgi ve barış olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, "Dinimizin ismi barış anlamına geliyor. ’Ey iman edenler hepiniz toptan barışa giriniz’ yani İslam’a giriniz. İslami hayattan taviz vermeyiniz, demektir. Onun içerisinde barış var, kurtuluş var, sevgi var, muhabbet var. Irkçılık, kabilecilik yok. Hangi ırktan, mezhepten gelmiş olursak olalım, Allah indinde en üstün olan takva sahibi olandır. O zaman biz muttaki insan olacağız. Allah neyi emretmişse onları yerine getirmeye çalışacağız. Hangi şeyden uzak durun demişse onlardan da uzak duracağız. Ama sizleri bununla sınırlandırmıyorum. Ne olursanız olun en iyisi olun. Hangi işi yapıyor olursanız olun o işin ehli olun" dedi.

Programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Erbaş, daha sonra onlara kitap hediye etti. Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ve Başkanlık üst düzey yöneticileri de katıldı.