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03 Ocak 2017 16:56

Yazıyla görsellik Kaligrafide birleşti

Yazıyla görsellik Kaligrafide birleşti

03 Ocak 2017 16:56

Latin harfleri ile görselliğin birleştiği ‘Harflerin Ruhu’ isimli kaligrafi sergisi Mustafa Necati Kültür Evi’nde açıldı.
Yunus Emre’den Mevlana’ya, Hadis-i Şeriflerden Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine kadar varan özlü sözlerin yer aldığı serginin ilk defa yapıldığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediye Kültür Merkezi öğrencilerinin kaligrafi sanatı tekniği ile elinden çıkan onlarca özlü söz vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Sergide eserleri yer alan Kaligrafik ustası Burhan Altun, vatandaşların ‘Kaligrafi sanatı’nın hat sanatı ile karıştırıldığına dikkat çekerek, ikisi arasında farklılıklar olduğunu söyledi. Hat sanatının Arapça güzel yazı olduğunu belirten Altun, kaligrafi sanatının ise Latin harfleriyle güzel yazı yazmak olduğu ifade etti.
Kaligrafinin aşk olduğuna aslında yazının başlı başına bir aşk olduğuna inandığını dile getiren Altun, “Yazı aşktır. Elinin boya olması, eline bir kalem alıp çizmek çok ayrı bir zevktir” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Kültür Merkezi’nde verilen kaligrafi kurslarına 18 yaşından büyük herkesin katılabileceğinin bilgisini de veren Kaligrafi ustası Altun, “Öğrenciler haftada bir gün kaligrafi kursunu kendisinin belirlediği bir gün gelip alabilir. Herkes katılabilir ama tek şart 18 yaşından büyük olmak çünkü çocuk sorumluluk istediği için gelmesi, gitmesi birilerinin nezaretinde olması gerekir“ dedi.



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