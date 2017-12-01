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01 Aralık 2017 11:11

Yemen’de diyaliz hastalarına TİKA’dan destek

Yemen’de iç savaş nedeniyle ilaç sıkıntısı yaşayan Aden Diyaliz Merkezine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu.

Yemen’de diyaliz hastalarına TİKA’dan destek

01 Aralık 2017 11:11


Yemen’in Sana, Taiz, Aden ve Hudeyde şehirlerinde TİKA tarafından 2014 yılında tesis edilen 60 üniteli Diyaliz Merkezleri, iç savaş sürecinde de hizmet vermeye devam ediyor. Ambargo nedeniyle ilaç ve gıda sıkıntısı yaşanılan Yemen’de Aden Sadaka Hastanesi bünyesinde hizmet veren diyaliz merkezine TİKA tarafından tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu. Aden şehrinin en büyük iki hastanesinden biri olan Sadaka Hastanesi bünyesinde 15 yatak kapasiteli tam kapasite ve çift vardiya hizmet veren Aden Diyaliz Merkezine bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak tıbbi malzeme hastane yönetimine teslim edildi.


Aden Diyaliz Merkezi yetkilileri, kurulumundan itibaren TİKA’nın güçlü desteğini her zaman yanlarında bulduklarını, Yemen’in içerisinde bulunduğu durumdan dolayı Yemen hükümetinin sağlık kurumlarına yeterli bütçe ayıramadığını ve güvenlik yetersizliğinden dolayı sınır kapılarının sık sık kapanmasının yerelde ilaç stoklarının ciddi şekilde azalmasına, birçok zaruri ilacın maalesef piyasada bulunmamasına, dolayısıyla da sağlık kurumlarının kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğunu belirttiler. Yetkililer, bu zor zamanlarında TİKA vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini çok güçlü hissettiklerini, TİKA’ya ve tüm Türk halkına, Türkiye Devleti’nin idarecilerine çok müteşekkir olduklarını, diyaliz merkezinde tedavi gören tüm hasta ve yakınlarının Türk milletine dua ettiklerini ifade ettiler.


TİKA Aden Koordinatörü Abdullah Sarı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Cemal Abdülhamid ve diyaliz merkezi çalışanları ile görüşerek merkez hakkında bilgi aldı. Koordinatör Sarı, TİKA olarak önümüzdeki günlerde diğer şehirlerdeki diyaliz merkezlerine de gereken tıbbi malzeme desteğinin verileceğini ifade etti.




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