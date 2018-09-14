Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Değişim Liderleri Toplantısı yapıldı

Dr. Ziya Selçuk'un katılımı ile 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Değişim Liderleri Toplantısı yapıldı.

Altındağ Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Ankara Valisi Ercan Topaca, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, ilçe kaymakamları, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu toplantıya özellikle gelmek istediğini, kendisi için her zaman mutfağın, işin yapıldığı yerin çok önemli olduğunu belirterek, “Hayatımda hep okulların içinde olmayı çok önemsedim. Öğretmenler odasına girmeyi çok önemsedim ve aşağı yukarı iki haftada bir okulumuzu ziyaret etmek ve oralardaki arkadaşlarımızla çalışmalar yapma fırsatımız oldu. Benim Milli Eğitim Bakanlığına girişim bir nasip meselesi. Ben bu işlerden hep kaçtım. Çünkü çok büyük vebali olan işler ve çocukların hukukunu korumadan daha aziz olan daha yüksek olan bir vebal olamaz. Eğer biz attığımız imzalarda yaptığımız iş ve işlemlerle çocukların lehine olan şeyler yapmıyorsak zaten bu bizim için iki dünyamızı da karatan bir şeydir” şeklinde konuştu.

On beş gün içinde gerçekleştirilecek bir lansman toplantısında üç yıllık bir makroplan ilan edeceklerini belirten Selçuk, şunları söyledi:

“Türkiye'nin eğitim sistemi üç senede nereye gelecek, nasıl gelecek, hedeflerimiz nelerdir, bunların performans göstergeleri nelerdir? Üç sene sonra bu hedeflere gelemiyorsak Bakan da oturmasın, başkaları da oturmasın o koltukta. Bizim hedef koymamız lazım. Bizim çocuklar için, Türkiye için emperyalistlerin bu kadar üzerine geldiği bir ülke olan Türkiye için bir şey yapmamız lazım, farklı bir şey yapmamız lazım. İki katı, beş katı çalışmamız lazım.”

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara'da kayıt altına alınan resmi ve özel öğrenci sayısının 976 bin 972 olduğunu belirterek “Ülkemizin zenginliğini, insan kaynağının genişliğini ve gelecekte ülkemizin sorumluluğunu üstlenecek ne kadar çok gencimiz, evladımız olduğunu göstermesi açısından bu rakamlar önemlidir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise sayısıdır bu. Ankara'da okul sayımız ise 2868. Bunun 1741'i resmi okullarımız 1127'si de özel okullardan oluşmaktadır. Öğretmen sayımız da hakikaten gurur verici bir sayı: 71 bin 937 öğretmenimiz var. Eğitim ordumuz bunlardan oluşuyor. Derslik sayımız 41 bin 623. Bunun yeterli olmadığını biliyoruz ki hızla bu sayıyı yukarı çekmeye çalışıyoruz. Kamunun, devletin okullarındaki derslik sayısı 28 bin 71. Özel okullardaki derslik sayısı da 13 bin 352. Bu derslik ihtiyacını karşılamak üzere şu an ilimizde bir seferberlik yapıyoruz. Bu konuda tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, desteği, o dönem Başbakanımız olan Binali Bey'in özellikle bizi yüreklendirmesi, Sayın Bakanlarımızın aynı şekilde bu yönde bizi motive etmeleri ile çok büyük bir yatırım hamlesine başladık. Ankara ilimizde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başına kadar tekli eğitime geçiş için ciddi bir yatırım hamlesi başlatıldı. Bu kapsamda şu an itibariyle, hayırsever yatırımlar da dâhil olmak üzere, 365 okulun -ki bunun içerisinde atölyeler var, otellerimiz var 3 tane, 4 tane yaklaşık 4000 kapasiteli yurdumuz, spor salonları var 29 tane- projesi devam ediyor” dedi.

Çocukların sabahın saat altı buçuk yedisinde yollara düşmesini istemediklerini, bu anlamda olağanüstü bir gayret gösterildiğini vurgulayan Topaca, “Bize bu konuda destek anlamında kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, il milli eğitim müdürlüğündeki ekibimiz, belediye başkanlarımız, okul müdürlerimiz, herkesin çok önemli katkıları var. Bunu, inşallah sona ulaştırmak için bu katkıların devamını, kimsenin motivasyonunun eksilmemesini özellikle rica ediyorum. Her okul müdürümüz kendi okul çevresindeki inşaatında doğal kontrolörüdür. Gitsinler inşaatımız nasıl gidiyor kaliteli mi yanlış giden bir şey var mı onlara da sık sık baksınlar. Bizi bu konuda da uyarmalarını özellikle rica ediyorum” diye konuştu.

“Okullarda uyuşturucu olayı yok, genelde yakın çevresinde oluyor”

Topaca, kamu önünde çok tartışılan ve yanlış bir algı oluşan uyuşturucu konusunda ise şunları söyledi:

“Uyuşturucu konusunda sürekli okullarımız töhmet altında bırakılacak şekilde deniyor ki; ‘Uyuşturucu ilkokula kadar geldi.' Bunların çok net bir şekilde söyleyebiliyorum, aslı astarı yok. Bir kısım sorunlarımız var. Uyuşturucu bütün dünyanın derdi, günümüzün bir problemi ve gençliğin bir problemi. Uyuşturucu olayı dediğimiz olaylardan okul çevresinde olan, okulun içinde olan olay sayısı hiç yok, sıfır. Okulun yakın çevresinde diyebiliriz, geçen eğitim-öğretim yılında olan olay sayısı 11'dir ve bu olaya karışan öğrenci sayısı da 14'dür. 976 bin içerisinde 11 olay, 14 öğrenci. Biraz daha Ankara'nın geneline baktığımız zaman da uyuşturucu olayı dolayısıyla hakkında işlem yapılan veya karışan öğrenci sayısı da bütün Ankara genelinde 145'dir. Ancak uyuşturucu konusunda 2018 yılında dün tarihi itibariyle uyuşturucudan tutuklanan kişi sayısı bin 626. Bu konuda 6 bin 558 kişiyi gözaltına aldık. Bunlardan bin 626'sı tutuklandı. Köşe bucak bunları kovalıyoruz. Bu konuda da müdür arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın polise çok önemli destekleri var, özellikle bunun devam etmesini rica ediyorum. Hakikaten uyuşturucu aldı başını gidiyor gibi bir algı var. Böyle bir şey yok. Ciddi bir mücadele var. Birlikte hareket ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle bunun üstesinden geleceğiz. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde sizlerle iletişim hâlinde olan, okul güvenlik görevlileridir. Onlarla da iyi bir iletişim içerisinde olarak bu konuları, uyuşturucuyla mücadele konusunu, birlikte yürütelim Böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor, bazı kötü niyetli kişiler tarafından. Hakikaten okullarımız tertemiz, okullarımızın içinde hiçbir şey yok, yakın çevresinde yok, bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum.”