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Yeni iş yerleri inşaatına başlandı

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projelendirilen çarşı merkezine inşa edilecek iş yeri inşaatı başladı.

Hazırlanan projede bin 176 metrekarelik alanda 3 iş yeri yapılacak.


İrfan Gümüşel Caddesi'ne paralel olarak ikinci bir cadde açılması ve Kent Meydanı projesinin tamamlanmasıyla birlikte yeni açılan cadde üzerinde oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak olan iş yeri projesi hayata geçiyor. Beytepe Mahallesi Ahmet Levent Öztop Caddesi 357 ada 4 parseldeki alanda projelendirilen depolu iş yerleri inşaatı hafriyat çalışmalarına başlanıldı. İş yeri ve depolarından oluşacak projenin en kısa zamanda tamamlanarak hizmete girmesi planlanmaktadır.

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