Yeni park projelerine Atapark'tan başlandı

Sokak üzerinde park yapımına başlayarak kırım ve hafriyat çalışmalarına hız kazandırdı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Geçtiğimiz günlerde bu alanda incelemelerde bulunarak park yapacağımıza dair vatandaşlarımıza söz vermiştik. Yapımına başladığımız parkımızı hızla tamamlayarak Atapark Mahallemize yeni bir park daha kazandıracağız” dedi.

Yeni parklarla yeşil alan artacak

Sokak üzerinde yapımına başladığı, içerisinde yürüyüş yolunun, fitness aletlerinin ve çocuk oyun setinin bulunacağı parkta çalışmalarını hızlandırdı. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen kırım ve hafriyat çalışmalarının ardından kaba inşaatı tamamlanacak olan parkta çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışmaları yürütülecek. Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının ardından vatandaşın hizmetine sunulacak olan park, Atapark Mahallesi'ne daha doğal bir görünüm sunacak.

“Liderimizin tecrübeleriyle gönülleri fethediyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ‘Temiz belediyecilik güçlü yerel yönetim' anlayışıyla 10 yıldır hizmet ettikleri Keçiören'de, altyapı-üstyapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarını Gönül Belediyeciliği ile taçlandırdıklarını ifade etti. Ak, “Ak Parti belediyeciliğini Keçiörenli vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz altyapı, üst yapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarında görebilirsiniz. Parklar, sosyal tesisler, milli ve tarihi projeler şehirleşme açısından; gönül belediyeciliği çalışmalarımız da sosyal belediyecilik açısından Keçiören'i güçlü yerel yönetimin merkezi haline getirmiştir. Klasik belediyecilik anlayışının yanı sıra liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere ilişkin tecrübeleri doğrultusunda Keçiören'de hayata geçirdiğimiz her bir projemiz vatandaşlarımızın hayatına dokunan ve onların gönlünü fetheden projeler olmuştur. Keçiören Belediyesi olarak son 10 yılda ortaya koyduğumuz projelerimiz modern ve yaşanabilir bir Keçiören fotoğrafını net bir şekilde anlatmaktadır” dedi.

Yeşil alanda yüzde 220 artış

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 2'den yüzde 7'ye çıkardıklarını kaydeden Ak, “Yeşille iç içe bir yaşam istiyorsanız Keçiören'i tercih edebilirsiniz. Vatandaşlarımız doğayla şehir yaşamını bir arada yaşasın diye park vb. sosyal alan projelerimizle yeşil alan miktarını her geçen gün artırıyoruz. 10 yılda Keçiören'deki yeşil alan yüzde 220 artış gösterdi. İlçemizde belirli noktalarda planladığımız yeni park projelerimizi Atapark Mahallesi'nde başlatarak vatandaşlarımıza iyi vakit geçirecekleri alanlar sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.