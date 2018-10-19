Yeni Ulus Meydanı için ilk sondaj vuruldu

Dr. Mustafa Tuna'dan duyduğu ve öncelikli projeler arasında yer alan “Yeni Ulus Meydanı Projesi” için sondaj çalışmalarına başlandı.

“Söz verdiğimiz gibi” sloganıyla, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleriyle yaptığı görüşmelerin ardından ortak akılla imkanlar ölçüsünde hayata geçirilen ve en büyük yayalaştırma projelerden biri olarak gösterilen “Ulus Meydan Projesi” sayesinde Ankara, yeni bir meydana kavuşmuş olacak.

Başkan Tuna'nın, “Ankara'mıza yakışır bir meydan yapacağız” yönündeki açıklamasının hemen ardından sondaj çalışmalarına start verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında başlatılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 noktada sondaj çalışması tamamlandı.

Ulus ve çevresindeki bölgenin alt yapısını gün yüzüne çıkaracak olan sondaj çalışmalarının ilkine Melike Hatun Camii önü ve Adnan Saygun Caddesi'nden başlandı.

Toplamda 80 noktada sondaj yapılacak

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ve alt yapı desteği sağladığı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sondaj çalışmaları Ulus ve çevresinde toplam 80 ayrı noktada yapılacak.

İki ay sürmesi planlanan sondaj çalışmalarını yolları araç trafiğine kapatmadan sadece şerit kapatma yöntemiyle yaptıklarını belirten Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, “Ulus Meydan düzenlemesi ve yayalaştırma çalışmaları kapsamında başladığımız sondaj çalışmalarıyla bölgenin su, atık su ve yağmur suyu gibi tüm alt yapısını inceleyip, uygulama projelerini belirleyeceğiz” bilgisini verdi.

Sondaj çalışmalarının ikinci etabının da Çankırı Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda yapılacağına dikkat çeken yetkililer, “Böylece etap etap 80 noktada çalışma yapmış olacağız” dedi.