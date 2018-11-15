Yeniden aday olan Başkan Taşdelen personelle bir araya geldi

Belediye Başkanlığı binasında çiçeklerle karşılanan Alper Taşdelen, “Biz hep birlikte az zamanda büyük işler başardık. Halkıma, partime ve size verdiğim sözleri tutmanın gururunu yaşıyorum. Yoldaşlarım, dostlarım, kardeşlerim hepinizi saygıyla, sevgiyle en yürekten devrimci duygularımla selamlıyorum” sözleriyle çalışanlara teşekkür etti.

Çankaya Belediyesi çalışanlarının alkışları arasında konuşmasını sürdüren Başkan Taşdelen, “Genel Başkanımın takdiri, Parti Meclisimizin ve tüm partililerimizin rızasıyla ikinci dönem adaylık kararını dün çekirdek ailemle kutladım. Bugün büyük ailemle, sizlerle kutlamak için buradayım” dedi.

Büyük bir iddiayla yola çıktığını, aile, eş, dost, akraba ortamlarında "Çankaya çalışıyor" sözünü söyletmek için çok çalışacaklarını daha göreve geldiği ilk gün söylediğini hatırlatan Taşdelen, “Çalışan, üreten, paylaşan bir Çankaya yaratacağız demiştim. Hiçbir belediye başkanı bunu tek başına yapamaz. Bu emek hepimizin. Bu sonuç sizlerin alın teri. Bu sonuç yürek birlikteliği, gönül birlikteliği, omuz omuza vermenin sonucu” diye konuştu.

“Asla başınızı öne eğdirmeyeceğim”

Başkan Taşdelen konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz bu toprakların insanıyız. Bizim bir tek yolumuz var; çalışmak, başarılı olmak. Benim anlayışımda yenilgi, mahkumiyet, ağlamak, sızlamak yok. İkinci dönem takdiriyle, sorumluluğuyla bundan sonra çok daha fazla çalışacağız. Çıraklık dönemi bitti, kalfalık dönemini hep birlikte yaşayacağız. Kendimize inanacağız, yüreğimize, bileğimize inanacağız. Bizim bu topraklarda kökümüz var. Bu topraklarda demokrasi ve özgürlük mücadelesinin neferleri olacağız. Çankaya'da kaliteyi daha yukarı taşıyacağız. Hiç kimsenin hayal edemeyeceği belediyeciliği göstereceğiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam edeceğiz. Sizlere inanıyorum, yüreğinize güveniyorum, yüreğinizden öpüyorum. Çünkü bu yüreklerin namuslu, hakça yürekler olduğunu biliyorum. Bizler yoldaşız, kardeşiz. Sizlerle Çankaya Belediyesi bir yıldız gibi parlamaya devam edecek. Çankaya Belediyesinin her çalışanı emeğinin karşılığını daima alacak.”

Çankaya'nın emeğin, Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün kalesi olduğunu ve bu bilinçle daha çok çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Taşdelen, “Nazım'ın dediği gibi ‘En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız.' O güzel günleri çok çalışarak hep birlikte yaşayacağız. Bana duyduğunuz güveni boşa çıkarmayacağım, asla başınızı öne eğdirmeyeceğim” diyerek konuşmasını tamamladı.

Buluşmaya CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Çankaya ilçesinin muhtarları, CHP'nin Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Adem Barış Aşkın da katıldı.