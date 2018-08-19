’YeniKart’lılara bayram müjdesi

Yenimahalle Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşların gıdadan giyime, sağlıktan eğitime birçok hizmeti alabileceği Yenikart’a, 200 Türk Lirası yükledi. Belediye, kartı yalnızca Yenimahalle sınırları içinde ikamet eden ekonomik sıkıntı içinde bulunan ailelere veriyor. Hiçbir sosyal güvencesi ve tapusu olmayan ailelerdeki evin hanımına verilen kartlarla, aileler bayram öncesi belediyenin anlaşmalı olduğu yerlerden ihtiyaçları ölçüsünde iskontolu alışveriş yapabilecek.

İnsan onuruna yakışır hizmet

YeniKart’ın insan onuruna yakışır bir proje olduğuna değinen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “YeniKart kamunun parasını yine kamuya harcarken reklam yapılmasının önüne geçen ve insan onurunu gözeten bir projedir. Belediyeler yoksullara yardım ediyor, bu çok güzel bir şey ancak ihtiyaç sahiplerine yardım kolisini götürenlerin üzerinde belediyenin ya da başkanın adının yazılı olduğu yelekler oluyor. Kapıda da belediyenin adının yazılı olduğu araç bekliyor. Bu çok çirkin bir görüntü. Yoksul aile oturduğu mahallede rencide olabiliyor. YeniKart ile buna son verdik. Bayram öncesi de kartlara para yükleyerek bir nebze olsun yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçları varsa onları gidermesini istedik. Kimsenin şüphesi olmasın bizler insan onuruna yakışır bir şekilde Yenimahalle’de yaşayan en yoksul kesime yardım ediyoruz” ifadelerini kullandı.