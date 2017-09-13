Yenilenen Mehmet Akif Ersoy Parkı 2 Aralık’ta açılıyor

Yenileme programı kapsamında ele alınan Kültür Mahallesi Libya Caddesi üzerindeki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Ankara’nın en yoğun bölgelerinden birinde merkezi konumuyla halkın gözde parklarından olan Mehmet Akif Ersoy Parkı, baştan aşağı yenilenmiş haliyle 2 Aralık’ta düzenlenecek törenle açılacak.

Adeta yeni bir park olacak

4 bin 597 metrekarelik toplam alanı ve 2 bin 652 metrekarelik yeşil alanı ile halkın dinlenme ve eğlenme alanı olan Mehmet Akif Ersoy Parkı, yenilenen yüzüyle eski halinden çok uzak yepyeni bir park olacak.

Park, 170 metre uzunluğunda iki parkurlu koşu yolu ile mini futbol ve basketbol sahalarını içinde barındıracak. 124 metrekarelik fitness alanı ile de hizmet verecek olan park, vatandaşların sağlıklı bir ortamda spor yapmalarına olanak sağlayacak.

Çocuklar da düşünüldü

Çankaya Belediyesi, bitkisel dokusu da büyük ölçüde yenilenerek güçlendirilecek olan Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda çocukları ve çocuklu aileleri de unutmadı. 556 metrekarelik büyük oyun alanıyla çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri ortam hazırlanan Mehmet Akif Ersoy Parkı, özel olarak hazırlanmış 293 metrekarelik köpek gezdirme alanı ile köpek sahiplerine de hizmet verecek.

Bölge halkının tümünü kucaklayarak yeni bir yaşam alanı haline getirilen park, 2 Aralık’ta törenle hizmete sunulacak.