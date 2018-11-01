Yenimahalle, 10 Kasım'a dev kadroyla hazırlanıyor

Yenimahalle Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümüne dev kadroyla hazırlanıyor. Belediye personellerinden oluşan 200 kişilik ekip özel gün için hazırlanıyor. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek anma programı için hazırlıklarda sona gelindi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümünde Yenimahalle'de anılacak. Belediye bünyesinde bulunan amatör personelin hazırladığı programda tiyatro gösterileri, tarihsel olayların canlandırılması, şiir okumaları, koro, halk dansları, modern dans, anaokulu öğrencilerinin korosu sahnelenecek. Doktor, büro personeli, teknik personel, temizlik görevlisi, öğretmenlerden oluşan grup çalışmalarını sürdürüyor. Amatör isimlerin bir araya geldiği programda Yenimahallelilere unutulmaz bir gece yaşatılacak.

Unutulmaz bir gece

200 kişinin yer aldığı programda; Yenimahalle Belediyesi'nin dünyaca ünlü dans topluluğu TUBİL'in yanı sıra havuz eğitimcilerinden oluşan modern dans gösteri grubu da sahne alacak. Yenimahalle anaokullarında eğitim gören minik öğrencilerin de sahne alacağı gecede çocuklar hep bir ağızdan Atatürk için şarkılar seslendirecek. Belediye personeli ise programın her bölümünde sahne alacak. Çalışmaların devam ettiği program için bir araya gelen amatör ekip gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk'ün ışığı hiç sönmeyecek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığının hiçbir zaman sönmeyeceğini ifade ederek, “Bu yıl belediye personelimizin katkılarıyla böyle bir program hazırlıyoruz. Programımızda sahne alacak ekibin tamamı belediye personelimizden oluşuyor. Birçoğu hayatlarında ilk kez sahne deneyimi yaşayacak. Uzun süredir 10 Kasım için çalışıyorlar. Ortaya güzel bir program çıkacak” dedi.

Atatürk'ün aramızdan ayrılmasının üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen hala açtığı ufkun topluma ışık olduğunu ifade eden Yaşar, “Atatürk'ün bu topluma çizdiği yol haritası unutulmayacak” diye konuştu.