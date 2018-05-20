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20 Mayıs 2018 12:05

Yenimahalle 19 Mayıs’ı gençlik şöleni ile kutladı

Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinliklerden oluşan bir program düzenledi.

Yenimahalle 19 Mayıs’ı gençlik şöleni ile kutladı

20 Mayıs 2018 12:05


Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençlik Şöleni” adlı özel bir program hazırladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Ragıp Tüzün Parkı’nda bir araya gelen Yenimahalleli gençler, bayramı gönüllerince kutladı.


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Yenimahalleli katıldı.


Tüm Yenimahallelilerin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Yaşar, “Bu ülke kuruluşundan beri çeşitli hükumetler geçirdi. Hepsi güzel şeyler yaptı ve bugünlere geldik. Çeşitli sıkıntılarımız var ama şunu herkes iyi bilmeli ki bu ülkenin rotası 1923’te kurulan demokratik, laik Türkiye Cumhuriyetinin ilkeleri ve onun devrimleridir. Onlara sonsuza dek sahip çıkacağız. Cumhuriyetin değerlerinden saptığımız zaman İslam ülkelerindeki acılar Türkiye’de de yaşanır. Hangi düşüncede, hangi ırkta, hangi inançta, hangi mezhepten olursa olsun cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacağız. Cumhuriyetin ilkeleri yolumuz olacak. Bu duygularla siz sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.


Bayrakların coşkuyla dalgalandığı, marşların hep bir ağızdan söylendiği programda; Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’nün zumba dans gösterileri, TUBİL halk dansları topluluğunun zeybek gösterileri ile gençlik merkezi üyelerinin müzik dinletileri bol bol alkış aldı.




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