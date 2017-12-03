Yenimahalle, 2018 yılında açılışa doyacak

Vatandaşı ayağımıza getirmek sosyal belediyecilik anlayışına uygun değil. Dolmuş parası olmayan çoğu vatandaşımızı ayağımıza getirmek yerine biz onların ayağına gitmeliyiz” dedi.

İlçenin ihtiyaçlarını tespit ederek, vatandaşın yürüme mesafesinde belediye hizmetlerinden faydalanmasını amaçlayan Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle’yi şantiye alanına çevirdi. Mahallelerde belediye hizmet birimi kuran ve bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek hizmet birimlerini vatandaşın ayağına getiren Yenimahalle Belediyesi, 2018 yılında yapacağı açılışlarla yerinden hizmet anlayışını hayata geçirmiş olacak. Mahallelerde kültür merkezleri inşa ederek bölgenin ihtiyaçlarına göre belediye birimlerini bu merkezlere taşıdıklarının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kurs merkezlerimizi, belediye hizmet birimlerimizi, kütüphane, taziye evlerini bu kültür merkezlerine taşıyarak yürüme mesafesinde hizmet anlayışı ile çalışıyoruz. 2018 yılında 4 mahallemizde kültür merkezi açarak bunu sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Yenimahalle’ye Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ile Batıkent Kültür Merkezi’nin ardından 4 yeni kültür merkezi yapılıyor. Turgut Özal Kültür Merkezi; Turgut Özal Mahallesi’nde 5 bin 200 metrekare alan üzerine projelendirilen tesiste; anaokulu ve gündüz bakımevi, kültür merkezi ve spor merkezi, YENİMEK kurs merkezine ait atölyeler, kütüphane, taziye evi ve mutfak ile İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi ve mescit yer alacak. Ata (Susuz) Kültür Merkezi; Susuz Mahallesi’nde yaklaşık bin 900 metrekare kapalı inşaat alanına sahip proje toplam üç kattan oluşuyor. Çok amaçlı olarak kullanılması planlanan Ata Kültür Merkezi içerisinde; İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi, taziye evi ve mutfağı, mescit, çok amaçlı salon ve hazırlık odaları, atölyelerin bulunduğu YENİMEK kurs merkezi ve kütüphane yer alacak. Serhat Kültür Merkezi; Serhat Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin metrekare inşaat alanına sahip tesis üç kat olarak projelendirildi. Serhat Kültür Merkezi içerisinde; taziye evi ve mutfağı, mescit, 215 kişilik konferans salonu ve hazırlık odaları, İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi, kütüphane, atölyelerin yer aldığı YENİMEK kurs merkezi ve fitness salonu yer alacak. Kaletepe Kültür Merkezi; Kaletepe Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip proje toplam 3 kat olacak. Merkez İçerisinde; çok amaçlı salon ve hazırlık odaları, kütüphane, atölyelerin yer aldığı YENİMEK kurs merkezi ve fitness salonu yer alacak.