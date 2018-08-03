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03 Ağustos 2018 11:18

Yenimahalle 7 ayda 1 ton floresan atık topladı

Geri dönüşüm eğitimleriyle atıkların dönüşümü konusunda vatandaşları bilinçlendiren Yenimahalle Belediyesi, floresan atıklar konusunda başlatmış olduğu kampanya ile çığır açtı.

Yenimahalle 7 ayda 1 ton floresan atık topladı

03 Ağustos 2018 11:18


Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ile birlikte floresanlar ve tasarruflu ampullerin toplanması konusunda çalışma başlatan belediye yetkilileri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Yenimahalle Belediyesi Ana Hizmet Binası, Dış Müdürlükler ve Ata Mahallesi Semt Birimi’ne konumlandırdıkları floresan kutuları ile Ocak ayından Temmuz ayı sonuna kadar 1 ton floresan atık topladı. Kutularda biriken yaklaşık 3 bin adet kullanım süresi dolmuş floresan lamba, yüzde 100’lük geri dönüşüm oranı ile tekrar lamba üretiminde ham madde olarak kullanılabilecek. Floresan ve tasarruflu ampul atık toplama kutusu talep eden ya da detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 278 75 16 nolu telefonu araması yeterli olacak.


Floresan ampulün kırılması durumunda uyarılarda bulunan yetkililer, “Kırıklara asla basmayın ve derhal ampulün kırıldığı yeri terk edin. Odayı en az 15 dakika havalandırın. Kırık ampulden çıkan tozu kesinlikle solumayın. Kırıkları ve yerlere saçılan cıva partiküllerini temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmayın. Plastik eldiven takın ve yerdeki cam kırıklarını fırça ve faraşla toplayın. Topladığınız kırık parçaları bir plastik torba içine alın ve atık floresan lamba kutularına atınız” dedi.




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