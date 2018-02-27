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27 Şubat 2018 10:51

Yenimahalle adım adım Avrupa’ya

Yenimahalle Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde üst üste aldığı flaş galibiyetlerle, Avrupa kupalarına katılmak olarak belirlediği hedefine adım adım ilerliyor.

Yenimahalle adım adım Avrupa’ya

27 Şubat 2018 10:51


Zağnos ve Mudanya karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Yenimahalle Belediyespor, Polatlı Belediyespor engelini de kayıpsız aştı. Deplasmanda karşılaştığı rakibini 24-25 mağlup eden Yenimahalle, yakaladığı muhteşem form ile gelecek için yeşil ışık yakıyor.



Başkent derbisi Yenimahalle’nin


Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde, Ankara’yı başarıyla temsil eden iki ekibin mücadelesi izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Polatlı Yeni Spor Salonu’nda oynanan derbiyi, Yunus Tokmak ve Serdar Özen hakem ikilisi yönetti. Yenimahalle Belediyespor karşılaşmaya, İsabella, Ceren, Dijana, Fatma, Olga, Beyza, Valeria yedisiyle çıkarken, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir mücadeleye imza attı.



Yenimahalle’den üstün "Savunma Sanatı" teknikleri


Maçın başlama düdüğünden itibaren, kıran kırana mücadele eden Yenimahalle Belediyespor, oluşturduğu agresif savunmayla dikkat çekti


Polatlı hücumlarını ustalıkla durduran Yenimahalle, oyunun kontrolünü rakibine bırakmadı ve takımlar soyunma odasına 10-10 beraberlikle gitti.



Fatma sürprizi galibiyeti getirdi


İlk yarıda sergilediği taktik disiplinini, ikinci yarıda da elden bırakmayan Yenimahalle Belediyespor, gerçekleştirdiği şok hücumlarla Polatlı kalesinde etkili oldu. Sergilediği performansla otoritelerden tam puan alan Yenimahalle, zorlu Polatlı deplasmanından 24-25 galip ayrılarak hanesine 2 puanı yazdırdı.


Tüm gözlerin Ukraynalı yıldız Olga’ya çevrildiği karşılaşmada Yenimahalle Fatma Atalar sürpriziyle izleyenleri şaşırttı. Oyununu üst seviyeye taşıyan Fatma, çabukluğuyla Polatlı defansının dengesini bozarken, attığı 7 golle galibiyeti getiren isim oldu.


Takımın gol makinesi Olga Lauik 5, genç yıldız adayı Beyza ise attığı 4 golle derbi zaferinde öne çıkan diğer isimler oldu.




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