Yenimahalle alt yapıda hedefe kilitlendi

Yenimahalle’de Fen İşlerine bağlı 8 adet bordür-tretuvar ekibi, 6 adet asfalt ekibi, 3 adet yol ekibi, 2 adet malzemeli bakım ekibi ve 350 personel ihtiyaç olan her yerde mesai yapıyor.

Geçtiğimiz sene bölgeye toplamda 60 bin ton asfalt dökerek bozuk ve asfaltsız tek bir yol bırakmayan Yenimahalle Belediyesi, 2017 hedefini ise 85 bin ton olarak açıkladı. Yenimahalle Belediyesi 2017 yılında; 85 bin ton asfalt serimi, 60 bin metre bordür, 200 bin metrekare yol açımı, 70 bin metrekare tretuvar, 200 bin metreküp malzemeli bakım, 400 bin metreküp hafriyat alımı ve 400 bin metrekare alan düzenlemesi hedefinde hızla ilerliyor.

Yeni yollar, kusursuz sokaklar

Ayrıca; Yenimahalle’nin yeni gelişim bölgelerinden Yakacık’ta da artan nüfus göz önüne alınarak mahalleye yeni yollar kazandırılıyor. Belediye ekipleri Yakacık’ta ve Gazi Mahallesi’nde yeni yollar için aralıksız çalışıyor. Çalışmalar kapsamında öncelikle yeni yerleşim yerleri olmak üzere ilçe genelinde yeni yollar açan, asfalt kaplama ve yama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda vatandaşların istek ve şikayetleri doğrultusunda da asfalt çalışmalarını yürütüyor.

“Mahalle sakinlerimiz sorun yaşamayacak”

İlçe genelinde belediye hizmetlerinin kış ayları boyunca da aksamadan devam ettiğini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bir yandan yeni tesislerimizin inşaatları, diğer yandan asfalt, kaldırım, yol açımı çalışmalarımız, öte yandan yeni park yapımlarımız aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinlerimiz yaz aylarında yollarımızda, kaldırımlarımızda sorun yaşamayacak, pırıl pırıl parklarımızda ve sosyal tesislerimizde güzel havanın tadını çıkaracak” dedi.