EMSİAD’ın tanıtım videosu ile başlayan programda konuşma yapması için sahneye davet edilen Başkan Yaşar, Ramazan ayının anlam ve önemine değindi. EMSİAD üyeleriyle iftar sofrasında bulunmaktan onur duyduğunu da ifade eden Yaşar, “Çocukluğumun Ramazan aylarını özlüyorum. O zamanlar yaşadığımız Ramazan coşkusunu, insana verilen değeri, paylaşımı, birliği ve beraberliği özlüyorum. Ne yazık ki bugün ülkemizde de İslam aleminde de böyle Ramazanları yaşayamıyoruz. Hoş görüden, mütevazılıktan ve şükretme duygusundan uzaklaşmış bir atmosfer içerisindeyiz. Ramazan ayında dualarımız bunların biran önce bitmesi yönünde olsun. Allah ettiğiniz duaları, kıldığınız namazları, tuttuğunuz oruçları kabul etsin” diye konuştu.

EMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan da “Ramazan sadece bir ibadet ayı değildir. Aynı zamanda birlik, beraberlik, huzur ve barış içerisinde yaşamak için eşsiz bir fırsattır. Ülkemizin de bugün en çok buna ihtiyacı vardır. EMSİAD kurulduğu 2004 yılından bu güne kadar elektrik sektöründe faaliyet gösteren, en üst seviyedeki üreticiden perakende ticaret yapan esnaf kardeşlerimize kadar toplam 64 firmayı temsil etmeyi kendine ilke edinmiştir. Bu doğrultuda Mayıs ayında yapılan genel kurul sonucunda oluşan yeni yönetim kurulumuzun ilk hedefi Türkiye ibaresini derneğimize kazandıracak şekilde projeler yapmak ve hali hazırda bulunan 13 ilde temsilcilik olarak bulunan derneğimizi şubeleştirmektir” ifadelerini kullandı.