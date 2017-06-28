Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, CHP Milletvekili Purçu’yu ağırladı

CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Ankara Romanları Atık Dönüşüm İşçileri Derneği (ARADİ) Başkanı Hüseyin Üstüntaş ve yönetiminin de bulunduğu ziyarette, merkezi Yenimahalle’de olan derneğin çalışmaları ve projeleri konuşuldu. Yenimahalle’de yaşayan Roman vatandaşların ilçede yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve dernek yönetimi, Yaşar’ın örnek projelerinden ve hizmetlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Purçu, “Roman vatandaşlarımız için kurulmuş sivil toplum kuruluşları ile birlikte daha iyisini nasıl yapabiliriz diye bir araya geliyoruz. Yenimahalle Belediye Başkanı olarak sizin de STK’lara vermiş olduğu destekler takdire şayan. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kimseyi ötekileştirmedim”

"Bana oy veren vermeyen her yurttaşımıza eşit hizmet götürüyorum, kimseyi ayırt etmiyorum" diyen Yaşar ise, “Hiçbir zaman insanların diline, dinine, ırkına bakmadım. Herkesi kucaklamaya çalıştım. Kimseyi ötekileştirmedim. Bana oy verene de vermeyene de aynı şartlarda hizmet götürdüm. Benim hedefim Yenimahalle’nin her noktasının modern ve güzel olması. Biz herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle yaratmak için çalışıyoruz. Roman vatandaşlarımızın şartlarını iyileştirmek için de elimizden gelen desteği vermeye hazırım, yanınızdayım” diye konuştu.