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05 Haziran 2018 12:05

Yenimahalle Belediyesi gençlerin önünü açıyor

Yenimahalle Belediyesinin başvuru sahipliğini yaptığı, Ankara Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, ORSİAD ve TÜSİAV’ın ortaklığı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan “Kariyer 4.

Yenimahalle Belediyesi gençlerin önünü açıyor

05 Haziran 2018 12:05

0: Endüstri 4.0 döneminde milli, dijital ve cinsiyet eşitlikçi istihdam ve girişimcilik politikaları" projesinin ilk ayağı “Dijital Meslekler Çalıştayı”, 20-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara Saffron Otel’de gerçekleştirildi.


Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 13-17 yaş arası 21 genç, girişimcilik, dijital meslekler, mesleklerde toplumsal cinsiyet, kapasitenin arttırılması, eğitim, istihdam ve sanayi konularında eğitim aldı. Karar vericilerle de bir araya gelerek görüşlerini aktarma fırsatı yakalayan gençler, 1 haftalık çalıştayın son gününde ise Yenimahalle Belediyesinin düzenlediği Anıtkabir gezisine katılarak Ata’nın huzuruna çıktı.


Gençler, 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasıyla birlikte Endüstri 4.0’ın beraberinde getireceği yeni meslekleri tanımış ve alana dair farkındalık kazanmış olacak.




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