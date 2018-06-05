Yenimahalle Belediyesi gençlerin önünü açıyor

0: Endüstri 4.0 döneminde milli, dijital ve cinsiyet eşitlikçi istihdam ve girişimcilik politikaları" projesinin ilk ayağı “Dijital Meslekler Çalıştayı”, 20-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara Saffron Otel’de gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 13-17 yaş arası 21 genç, girişimcilik, dijital meslekler, mesleklerde toplumsal cinsiyet, kapasitenin arttırılması, eğitim, istihdam ve sanayi konularında eğitim aldı. Karar vericilerle de bir araya gelerek görüşlerini aktarma fırsatı yakalayan gençler, 1 haftalık çalıştayın son gününde ise Yenimahalle Belediyesinin düzenlediği Anıtkabir gezisine katılarak Ata’nın huzuruna çıktı.

Gençler, 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasıyla birlikte Endüstri 4.0’ın beraberinde getireceği yeni meslekleri tanımış ve alana dair farkındalık kazanmış olacak.