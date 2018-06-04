Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet’i evinde andı

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Ran’ın ölümünün 55. yılı için anma töreni düzenledi. Merkezdeki Nazım Hikmet anıtına TUBİL’in minikleri ile birlikte karanfil bırakan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ’’Bizler, Nazım’ın eserleriyle büyüdük, gençlerimiz yine onun eserlerini okuyor. Ölümünden nice yıllar sonra Nazım Hikmet bıraktığı eserlerle hala yaşıyor’’ ifadelerini kullandı.

Nazım’ın Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük şairlerinden olduğunu vurgulayan Yaşar, ’’Nazım Hikmet’i anlatmak için ne söylersek söyleyelim onun eşsiz edebiyatını, kişiliğini vurgulamakta yetersiz kalacaktır. Zira kendisi normal, sıradan bir insanın sayfalarca yazsa da anlatamayacağı şeyleri tek bir cümleyle anlatabilen büyük bir şairdir. Bugün dünya çapında tanınan, eserleri onlarca dile çevrilen bir Türkiye sanatçısıdır Nazım Hikmet. Onun yazdığı eserlerle bugün gençlerimiz büyüyor, onun emekçi sınıf için verdiği kavga bugün hala devam ediyor. Nazım öyle bir Nazım ki Kuvay-i Milliye destanını yazarak ölümsüzleştiren, Kurtuluş Savaşı’nı çok güzel anlatan bir destanı bize armağan etmiş bir sanatçıdır’’ şeklinde konuştu.

Anma törenine Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.