Yenimahalle Belediyesi personeline yüzde 20 indirim

İmza törenine Başkan Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran ve hastane yetkilileri de katıldı. Diş, kozmetoloji ve doğum da indirim kapsamında olan protokol ile belediye personeli ayakta ve yatarak tedavide yüzde 20 indirim alacak. Diş, kozmetoloji ve doğum işlemlerinde de indirim alacak olan personeler, diş kliniğinde gerçekleşecek protez işlemlerinde yüzde 10, diğer diş işlemlerinde yüzde 20, doğumlarda yüzde 10, kozmetoloji bölümünde ki işlemlerinde ise yüzde 20 indirim hakkı kazanacak.

Ayrıca belediye çalışanları check-up hizmetinde yüzde 10, SGK tarafından ödenmeyen SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) dışı hizmet ve tedaviler için alınan ücreti ise yüzde 20 daha az ödeyecek. Protokol kapsamında YE-PA Ltd. Şti. çalışanları ve çalışanların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri de sözleşmeden faydalanacak.

“Personelimizin sağlığına her zaman önem veriyoruz”

Protokolün tüm personele hayırlı olmasını dileyen Başkan Yaşar, “Personelimizin sağlığına her zaman önem veriyoruz. Personelimize zaten rutin olarak sağlık taraması da yaptırıyoruz. Hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor. Bugün Özel Ortadoğu Hastanesi ile imzaladığımız protokol ile personelimiz indirimli bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanacak. Artık hastane masrafına daha az ücret ödeyecekler. Bu indirim ile aile bütçelerine de katkı sağlayacaklar” dedi.