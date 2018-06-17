Yenimahalle Belediyesi sağlığa yatırım yapıyor

9 yıldır gerek eğitim, gerek ibadethane, gerekse sağlık yatırımlarına ciddi bir bütçe ayıran Yenimahalle Belediyesi, şu ana kadar mevcut 25 merkezin tadilatını gerçekleştirirken, ilçeye 43 adet de yeni Aile Sağlığı Merkezi yaptı.

Uğur Mumcu, Kuzey Yıldızı, Barıştepe ve Ostim Mahallelerinde Ağustos ayında faaliyete geçecek olan yeni merkezler, temiz ve konforlu ortamıyla halkın yüzünü güldürecek.

Ortalama 200 metrekare alan üzerine inşa edilen 6 odalı Aile Sağlığı Merkezleri içerisinde 3 poliklinik, 1 emzirme odası, acil yardım odası, 1 aile planlama odası, bekleme holü, mutfak ve tuvaletler bulunuyor.

"Anlayışımız yürüme mesafesinde yerel hizmet"

Halkın sağlığının öncelikli olduğu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Yenimahalle’nin her noktasına sahip çıkıp, eşit hizmet götürmeye gayret ettik. Yalnız belediye olarak kendi yetki alanımızda olan işlerimizi değil, sağlık ve eğitim alanında da gücümüz ölçüsünde çalışmalar yaptık. Yürüme mesafesinde yerel hizmet anlayışımızın gereği olarak vatandaşlarımızı yormadan hizmetle buluşturuyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Bu yüzden sağlık alanında yapmış olduğumuz hizmetleri titizlikle yerine getiriyoruz ve mahallelerimizdeki sağlık ocaklarını arttırıyoruz” dedi.