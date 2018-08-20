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20 Ağustos 2018 11:35

Yenimahalle Belediyesi yaz futbol okulu mezunlarını verdi

Yenimahalle Belediyesinin çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi üzerine planlayıp uygulamaya koyduğu yaz futbol okulu 2018 mezunlarını verdi.

Yenimahalle Belediyesi yaz futbol okulu mezunlarını verdi

20 Ağustos 2018 11:35


Temel futbol eğitimini tamamlayan 480 futbolcu adayı, mezuniyet sertifikalarını Hasan Doğan Spor Tesisi’nde düzenlenen törenle aldı. Törene Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan, antrenörler, çocuklar ve aileleri katıldı.


18 Haziran’da başlayan eğitimlere dahil olarak yaz tatillerini sağlıklı ve eğlenceli geçiren minik sporculara, katılımlarından dolayı tek tek başarı sertifikaları verildi.



Yüzde 10 başarı hedefi yakalandı


2004 ve 2011 yılları arasında doğan minikleri, yaşlarına göre 7 kategoriye ayıran Yenimahalle Belediyesi, kulüp bünyesine katmayı amaçladığı minik yeteneklerde belirlediği yüzde 10 hedefini tutturdu. Kulüp, yetenek ve sporcu karakteri olarak arkadaşlarından bir adım öne çıkan, 50’ye yakın futbolcu adayına filiz lisans çıkartarak, Yenimahalle Belediyespor bünyesine kattı.




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