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15 Haziran 2018 11:00

Yenimahalle Belediyesinde hizmet içi eğitim

Yenimahalle Belediyesi tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline "İç Kontrol Sistemi" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesinde hizmet içi eğitim

15 Haziran 2018 11:00


Yıl boyunca belirli aralıklarla belediye çalışanlarını eğitime tabi tutarak çalıştıkları birimlerdeki bilgi ve birikimlerini güncellemelerini sağlayan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de ilgili personelleri için iç kontrol sistemini masaya yatırdı. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ve 3 gün süren seminerde İç Kontrol Uzmanı Dursun Sivri, iç kontrol sistemi dokümantasyonunun en etkili hizmet içi eğitim materyali olduğunu örnekleriyle açıkladı. Performans ölçümü geliştirilmesi konusunda bilimsel ölçüm formatı ve formlarının nasıl kullanılacağı hakkında da detaylı bilgiler veren Sivri, çalışanların sorularını da tek tek cevaplayıp, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.


Yenimahalle’ye ve Yenimahallelilere daha hızlı, kaliteli hizmet verebilmek için hizmet içi eğitimlerin gerekliliğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Belediyeler halkın muhtarlardan sonraki ilk kapısı. Belediye ile bir işleri olduğunda muhatap oldukları personelden ilk istekleri de güler yüz ve çözüm odaklı yaklaşımlardır. Biz personellerimizden önce güler yüzlü olmalarını istiyoruz. Mesleki verimlilik konusunu da bu eğitim seminerleriyle sürekli destekliyor, kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bizim önceliğimiz mutlu Yenimahalle” dedi.




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