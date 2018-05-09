Yenimahalle Belediyesinden engelli vatandaşa rampa

Evine yardımsız çıkamadığı için belediyeye rampa yapılması başvurusunda bulunan Öykü Akyüz, olumlu cevap alarak engelsiz hayallerine bir adım daha yaklaştı. Öykü’nün isteğini kısa sürede gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Metal İşleri Ekibi, 1 haftada rampayı tamamladı. 18 metre uzunluğundaki rampa, Öykü’nün İnönü Mahallesi’nde bulunan evine başarılı bir şekilde monte edildi. Rampa’ya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Öykü, duygusal anlar yaşadı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a minnettar olduğunu söyleyen Öykü Akyüz, “Lise birinci sınıfa gidiyorum. Hayatımda engelli olmamdan kaynaklı çok sorunlar yaşadım. Aile büyüklerim olmadan kendi başıma kaldırımda, sokakta tekerlekli sandalyemle gezemiyorum. En önemlisi de yaşadığımız binaya tek başıma çıkamıyor, zorlanıyordum. Biz bu eve yeni taşındık, buraya taşınmaya karar vermemizin sebebi benim Yenimahalle Belediyesi Hacı Sabancı Yüzme Havuzu’nda yüzüyor olmam. Annem bana ’Sana rampa yaptırmak için elimden geleni yapacağım’ dedi ve Yenimahalle Belediyesine gitti. Onlar da sağ olsunlar çok yardımcı olmuşlar. Kısa sürede de rampayı yaptılar. Emeği geçen herkesin ellerinden öperim. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Artık kızım eve kapanmayacak”

Mutluluğunun tarifsiz olduğunu dile getiren anne Hatice Akyüz (38) ise, “Kızım eve girerken zorlanıyordu, okula giderken zorlanıyordu. Şimdi evine kolaylıkla girecek. Önceden eve girip çıkmak zor olduğu için dışarı çıkmak istemiyordu. Artık kızım eve kapanmayacak. Okulunda da Öykü için asansör yapıldı. Orada da zorluk çekmiyor. Her şeyin çözümü var yeter ki karşımıza bizi anlayan insanlar çıksın” diye konuştu.

“Avukat olmak istiyor”

Öykü’nün çok başarılı bir öğrenci olduğunu da vurgulayan anne Akyüz, “Kızım okumayı, ders çalışmayı, yeni bilgiler öğrenmeyi ve yüzmeyi çok seviyor. Derslerinde çok başarılı. Avukat olmak istiyor. Bunu başaracağından eminim. Onunla gurur duyuyorum. Ama her engelli annesi gibi benim de kaygılarım var; bana bir şey olursa kızıma ne olacak diye korkuyorum. Zorlukları olsa da o benim evladım. Kızım için her şeye katlanırım. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum; engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılsın” dedi.