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19 Kasım 2017 10:52

Yenimahalle Belediyesinden modern düğün salonları

Yenimahalle Belediyesi, modern görüntüsü ile dikkat çeken Yeni Salon ve İlkadım Düğün Salonuyla evlenecek çiftlerin düğünlerine ev sahipliği yapıyor.

Yenimahalle Belediyesinden modern düğün salonları

19 Kasım 2017 10:52


Baştan aşağı değiştirilen 500 kişilik İlkadım ve 250 kişilik Yeni Salon’da gelin-damat odası, sanatçı kulisi, tebrik aile fotoğrafları fuaye alanı, bebek bakım odası, park ve bahçe de bulunuyor. Düğün, sünnet, nişan, kına, mevlit gibi organizasyonlar için yoğun talep gören belediye düğün salonları, hem modern hem de ekonomik olması nedeniyle çiftlerin ilk tercihi oluyor.



5 yıldızlı düğün salonu


Salonların modern görüntüsüyle, donanımıyla 5 yıldızlı bir otelin salonu gibi olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hep en iyisini yapmak için çalıştık. Modern salonlarımızla vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak olalım istedik. Herkesin yüzü gülsün istedik. Masalarıyla, sahnesiyle, ışıklandırmasıyla, süslemeleriyle de çok ferah, çok güzel salonlar. Evlenecek tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum” dedi.




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