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23 Haziran 2017 11:59

Yenimahalle Belediyesinden Ramazan Bayramı uyarısı

Yenimahalle Belediyesi Kurum Tabibi Serdal Taş, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan şeker tüketimi sonucunda oluşabilecek sağlık sorunlarına dikkat çekti.

Yenimahalle Belediyesinden Ramazan Bayramı uyarısı

23 Haziran 2017 11:59


Özellikle Ramazan Bayramı’nda geleneksel hale gelen şeker, çikolata ve tatlı ikramlarından kaçınılması gerektiğine vurgu yapan Yenimahalle Belediyesi Kurum Tabibi Serdal Taş, hafif tatlılar tüketilmesi ve ikram edilmesi yönünde vatandaşları uyardı. "Baklava gibi tatlı ikramları yerine hafif olması nedeniyle dondurma, taze meyveler ve sütlü tatlılar tercih edilmelidir" diyen Taş, “Ramazan ayı boyunca uzun süren açlık süresi nedeniyle Ramazan Bayramı’nda bir anda yemeğe yüklenmek hem kilo almanızı hem de rahatsızlık hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda tüketilen yiyeceklerin, tatlıların hafif olmasına dikkat edilmesi gerekir. Güne kahvaltı yapılarak başlanması ve öğün sayısının arttırılmadan çok ağır olmayan yiyeceklerin tüketilmesi gerekmektedir. Günlük su tüketimi ise yaklaşık 2-2,5 litre (10-12 su bardağı) olmalıdır” dedi.



Diyabet, hipertansiyon ve kalp damar hastaları dikkat


Bayramda gelen misafirlere de ikramları yeme konusunda çok ısrar edilmemesi gerektiğini belirten Taş, “Şeker, çikolata yerine kuru meyveleri (kayısı, incir, hurma gibi), şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları, dondurma, taze meyveler, porsiyon kontrolünü sağladığınız sürece fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişleri ikram ederek daha sağlıklı seçimler yapılabilir. Ayrıca misafirler her gittikleri yerde ikramlarla ağırlanacaklarından çok ısrardan kaçınmak gerekir. Ayrıca bayramda şeker, çikolata ve tatlı ikramlarıyla artan şeker tüketimine, özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalığı olan bireylerin dikkat etmesi ve uyguladıkları diyeti bayram süresince de bozmaması gerekmektedir” diye konuştu.




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