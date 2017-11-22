Yenimahalle Belediyesi’nin bütçesi kabul edildi

Yenimahalle’nin 450 milyon 600 bin liralık bütçesi mecliste kabul edilirken, gündemin 2’inci maddesi; Büyükşehir Belediyesi kadın sığınma evlerinde kalan kadın ve çocuklarına nakdi yardım yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısına ilişkin Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın önerisi oy çokluğuyla reddedildi.

İçinde kadın ve çocuk olan her maddeyi destekliyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi,227’inci birleşiminde 32 maddelik gündemiyle toplandı. Gündemin 2’inci maddesi Büyükşehir Belediyesi’ne ait kadın sığınma evlerinde kalan kadın ve çocuklarına yapılacak nakdi yardım konusundaki başkanlık yazısıydı. Kadınlara aylık 140, çocuklarına ise 60 TL yardım yapılmasını ön gören başkanlık yazısına ilk öneri CHP Grubu’ndan geldi. Rakamları yetersiz bulan CHP Grubu, kadınlara aylık 200, her bir çocuk için ise 100 TL önerisi getirirken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar maddeye ilçe belediyelerinin de eklenmesini talep etti. Hem CHP Grubu’nun önerisi hem de “İçinde kadın ve çocuk faydası olan her madde kabulümüz ancak Yalnızca Büyükşehir Belediyesi’ne değil mevcut resmi kadın sığınma evi olan tüm belediyelerin maddeye dâhiledilmesini talep ediyorum” diyen Başkan Yaşar’ın önerisi mecliste oy çokluğuyla reddedildi.

Kaynak bulmak kadar kaynağı doğru kullanmak da önemli

Gündemin 11’inci maddesinde ise Yenimahalle Belediyesi’nin 450 milyon 600 bin liralık 2018 yılı bütçesi görüşüldü. Oy birliğiyle bütçenin kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar emeği geçen tüm meclis üyelerine teşekkür ederek “Yenimahalle Belediyesi olarak gerçekçi bir bütçe yapmaya özen gösteriyoruz. Kaynak bulmak kadar kaynağı doğru kullanmak da çok önemli. Geçmiş yıllardaki bütçe gerçekleşme oranlarımıza bakarsak Yenimahalle olarak bunu başarabildiğimizi söyleyebiliriz. Bütçemizin Ankara’mıza da ilçemize de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.