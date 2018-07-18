Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 10:07

Yenimahalle Belediyesi’nin milli gururu

Çocuk yaşında milli takıma girmeye hak kazanan ve 4 yaşından bu yana yüzmede rekor üstüne rekor kıran Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Tuncel, bu kez de Turkcell 13 yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Yıldız-Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi’nde rekora imza attı.

Yenimahalle Belediyesi’nin milli gururu

18 Temmuz 2018 10:07


Merve Tuncel, 200 metre kelebek yarışında 02:14.6’lık derecesiyle 13 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Ayrıca başarısını 100-200-400-800 metre serbest ve 100-200 metre kelebek yarışlarında da sürdüren milli sporcu, barajı geçerek Yıldız Türkiye Milli Takımına seçildi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Tuncel, "Katıldığım müsabakalarda Yenimahalle Belediyesinin adını altın harflerle yazdırmaya devam edeceğim. Desteklerinden ötürü Başkanımız Fethi Yaşar’a ve antrenörlerime minnettarım" dedi.


Milli sporcuya eşlik eden takım arkadaşları Emre Suvat, Arda Sarıkaya, Halil Ballı ve Arda Yıldız da yüzdükleri derecelerde Türkiye Şampiyonası barajlarını geçerek başarı elde etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç