Yenimahalle Belediyesi’nin milli gururu

Merve Tuncel, 200 metre kelebek yarışında 02:14.6’lık derecesiyle 13 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Ayrıca başarısını 100-200-400-800 metre serbest ve 100-200 metre kelebek yarışlarında da sürdüren milli sporcu, barajı geçerek Yıldız Türkiye Milli Takımına seçildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Tuncel, "Katıldığım müsabakalarda Yenimahalle Belediyesinin adını altın harflerle yazdırmaya devam edeceğim. Desteklerinden ötürü Başkanımız Fethi Yaşar’a ve antrenörlerime minnettarım" dedi.

Milli sporcuya eşlik eden takım arkadaşları Emre Suvat, Arda Sarıkaya, Halil Ballı ve Arda Yıldız da yüzdükleri derecelerde Türkiye Şampiyonası barajlarını geçerek başarı elde etti.