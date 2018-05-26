Yenimahalle de İftar programları devam ediyor

İlahilerin okunduğu, duaların edildiği iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal ile birlikte katıldı. İftar sonrasında kısa bir konuşma yapan Başkan Yaşar, gaziler ve şehitler sayesinde bugün bağımsız bir Türkiye’nin var olduğunu, bu nedenle düzenlenen iftar yemeğinde gaziler ile aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ve gururu ifade etti.

Başkan Yaşar “Biz bu ülkenin ve cumhuriyetin değerini iyi bilmeliyiz, çünkü bu ülke büyük bedeller ödenerek kuruldu. Farklı düşüncelerde, renklerde olabiliriz ama bizim cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşit yurttaşlık düşüncesini temel alarak kurduğu Türkiye Cumhuriyetidir” diye konuştu.

Programın sonunda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Beyazıt Yumuk tarafından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Başkan Fethi Yaşar Koyulhisarlılarla da buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal aynı gün belediyenin Yeni Salonu’nda düzenlenen Sivas Koyulhisar ve Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği iftar yemeğine katıldı. Koyulhisarlılarla iftar sofrasında sohbet eden Başkan Yaşar Ramazan ayının zenginin ve fakirin aynı sofrayı paylaştığı, kin ve nefretten uzak durulması gereken bir ay olduğunu ifade etti.

İftar yemeğinde kısa bir konuşma yapan Yaşar, ”Ramazan ayının kendine yakışır bir şekilde yaşanabilmesi için göreve geldiğim günden beri çalışıyorum. Gençlerin, çocukların, yaşlıların herkesin bu iftar sofralarında bir araya gelmesi ülkemiz açısından çok önemlidir. Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ne olduğunu bize hatırlatan bu mübarek ayda hepimiz birbirimize saygı duyarak ibadetimizi gerçekleştirmeliyiz” dedi.

Koyulhisarlılar verdiği destek ve yapmış olduğu hizmetler için Başkan Fethi Yaşar’a teşekkür ettiler.